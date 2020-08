La Asociación de Ciclistas Profesionales solicitó a la Unión Ciclista Internacional (UCI) la apertura de una investigación para "enjuiciar a quienes no garantizan la seguridad de los deportistas en carrera", a raíz del grave accidente ocurrido en la primera etapa de la Vuelta a Polonia.

A través de un comunicado, el sindicato remarcó que los controles sobre el cumplimiento de la seguridad en las llegadas son responsabilidad del organizador y de la propia UCI y que el sindicato "no tiene la facultad de modificar una llegada que ha sido aprobada por la comisión técnica".

"Nuestro delegado puede actuar como portavoz de los participantes en la carrera, pero no es el responsable de los controles de seguridad", subrayó el presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales, Gianni Bugno.

Esto no es una justificación, sino una aclaración necesaria dadas las muchas críticas que hemos recibido y las numerosas falsedades que se han dicho en los últimos días. La asociación y nuestros delegados están siempre a la vanguardia en la defensa de los corredores y su seguridad, pero son el último eslabón de la cadena de prevención de problemas que pueden surgir en carrera, no el primero. Por ejemplo, me pregunto: ¿por qué los equipos no intervienen para evitar las situaciones de riesgo, ya que ven las rutas de antemano y pueden evitar que sus corredores tomen la salida si creen que las condiciones de seguridad no son suficientes?