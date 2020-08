El atleta Bruno Hortelano, campeón de Europa en 2016 de 200 metros, regresa "ilusionado" a la acción este domingo y lo hará en una prueba poco habitual para él, en los 150 metros, y fuera de España, en el Principado de Andorra. La prueba será a las 18.45 horas en el Estadio Comunal de Andorra la Vella dentro de los Campeonatos de Andorra.

Después de un año en blanco debido a las lesiones y hace casi prácticamente un año, en agosto del año pasado en el Mitin de Madrid, buscará sensaciones. Ha estado entrenando en el CAR de Sant Cugat.

Estoy ilusionado. Hace un año que no me ponía el body. Desde finales de agosto del año pasado no hago una carrera en Europa y volveré mañana en un sitio que está cerca de Barcelona y también con compañeros míos de entrenamientos y de competición.