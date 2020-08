Sin duda alguna la pandemia nos ha quitado más de lo que nadie podría haberse imaginado jamás, pero hay algo que nunca podrán arrebatarnos: la ilusión.

Y acerca de esa palabra sabe mucho una mujer, una deportista que ha sabido convertir lo que a priori era un obstáculo en una nueva oportunidad. Una deportista a la que también la pandemia ha frenado o, más bien aplazado, el sueño de disputar sus primeros Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Una persona que conoce de sobra lo que implica sacrificarse y luchar por lo que uno quiere y, además, siempre lo hace con una sonrisa y, como ella misma nos ha contado, con muchísima ilusión. Ella es Eva Moral, triatleta paralímpica desde hace siete años.

La primera vez que Eva se subió a una 'handbike' fue en el Hospital Nacional de Nacional de Parapléjicos en Toledo, en el que tuvo que estar ingresada durante seis meses debido a la lesión medular que le provocó un accidente en una carrera cicloturista por la Sierra de Madrid el 29 de septiembre de 2013.

Un lema, no rendirse nunca

"La manera en la que se vive es con bastante miedo e incertidumbre. Los primeros días y meses son muy complicados, no sólo para una misma sino también para los que te rodean", detalla la triatleta.

Una experiencia que le acabó cambiando la vida y que todavía recuerda recuerda con cierto miedo, pero a la que Moral ha sabido sacar un valioso aprendizaje. "Cuando pasa eso, te lo planteas todo y no sabes cómo va a ser tu vida a partir de ese momento. Mi mayor logro ha sido luchar por mis sueños, no rendirme nunca y, sobre todo, no amedrentarme ante la situación y seguir adelante".

Para Eva Moral, el triatlón lo significa todo, es su trabajo y es a lo que le dedica las 24 horas del día y menos aún después de verse clasificada para los Juegos Paralímpicos de Tokio. "Me ha ayudado a superar y adaptarme a ese bache que he tenido en la vida. Gracias a él, además de conocer mundo, he conocido a mi pareja. Ahora mismo creo que no tiene sentido mi vida sin triatlón".

Un año más para mejorar

El aplazamiento de los Juegos ha sido algo inesperado no sólo para Eva sino también para el resto de competidores y mira con optimismo los Juegos Paralímpicos de 2021. "La ilusión no la he perdido, creo que siempre hay que pensar en positivo y es un año más que tengo para poder limar alguna debilidad y poder mejorar. Pensamos en ser un poco mejor cada día.

Un sueño, conseguir el oro en sus primeros Juegos, que afronta con las máximas expectativas posibles. "Siempre que salgo a competir salgo a darlo todo y a conseguir lo máximo. En triatlón puede pasar cualquier cosa ya que es una competición bastante larga y hay muchas ruedas de por medio. Y, sin ninguna duda, Eva saldrá a luchar hasta el final.

Una deportista que, además de ser ejemplo de sacrificio y superación, también lo es por haber conseguido su sueño de disputar los primeros Juegos Paralímpicos y está a un paso de seguir haciendo historia en el mundo del triatlón. Un deporte que se añadió a la disciplina olímpica en los Juegos de Río de Janeiro de 2016 y, hasta el momento, el palmarés español no cuenta con ninguna medalla en esta modalidad.

Desde Libertad Digital estamos seguros que todo el esfuerzo y el sacrificio de Eva Moral conseguirá dar sus frutos en Tokio 2021.