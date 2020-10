Khabib, el verdugo de McGregor, se retira como leyenda y cumple la promesa tras la muerte de su padre

¿Es Khabib Nurmagomedov el mejor luchador de la historia en las artes marciales mixtas? El ruso, una leyenda en las MMA puso fin a su carrera con un triunfo que aumenta su increíble racha a 29 victorias, 11 por sumisión, incluyendo esta última ante Gaethje. Fue una noche agridulce porque Khabib anuncio su retirada, cumpliendo así la promesa que le hizo a su madre tras el fallecimiento del padre del luchador.

🤩 La increíble maniobra de Khabib que dejó desmayado a Gaethje 💪 Qué poder. Qué talento. Qué dominio. HISTORIA en mayúsculas de este deporte 🦅#UFC254 pic.twitter.com/gtuw55yZPX — DAZN España (@DAZN_ES) October 24, 2020

Abu Dabi acogía la gran pelea entre Khabib y el estadounidense Justin Gaethje. Un combate que no duraría mucho ya que todo acabó en el segundo asalto tras otra sumisión clásica por parte de The Eagle. Deja los combates con la mejor marca de la historia y siendo el mejor libra por libra del UFC desde que debutara en 2012. Con su victoria, son trece triunfos consecutivos en la UFC y Gaethje no era cualquier rival ya que afrontaba este combate con solo dos derrotas en 24 peleas. Todo hacía indicar que estaba preparado para aguantar y poder vencer al campeón. Khabib Nurmagomedov sigue siendo el mejor. Casi hizo perder la conciencia a su rival en el primer asalto.

El luchador ruso, de 32 años, no pudo evitar irse al suelo tras su victoria. Visiblemente emocionado al recordar a su padre y también entrenador, Abdulmanap que falleció el pasado mes de julio por Coronavirus. Cuando consiguió ponerse de píe y con el micrófono en la mano, soltó la noticia que nadie esperaba: se retira.

¡Es imposible no emocionarse! La GRANDEZA de Khabib llorando desconsolado por la ausencia de su padre sobre el octógono. Quería ganar por él. Quería dedicárselo y retirarse. INOLVIDABLE ❤️#UFC254 pic.twitter.com/c5ZzNgBKxn — DAZN España (@DAZN_ES) October 24, 2020

"Le prometí a mi madre que esta es mi última pelea. Quiero pasar tiempo con ella porque vengo de un pueblo muy pequeño. Mi sueño y el de mi padre era ser campeones pero nunca imaginamos esto. Me voy como el mejor luchador libra por libra. Hoy es mi última lucha. Cuando me llamaron para pelear con Justin acepté, pero prometí que sería la última pelea sin mi padre. El martes seré campeón indiscutido: 13-0 en UFC, 29-0. Creo que me lo merezco", dijo antes de soltar sus guantes, un gesto que simboliza el final de su carrera

El popular McGregor, quien ya perdió ante Khabib, le dejó un mensaje de reconocimiento en las redes sociales. La retirada de The Eagle es un duro golpe para la UFC.