The Giant (el Gigante), "el fisioculturista profesional más alto del mundo", ha concedido una entrevista al diario The Sun Sports donde da detalles de su dieta diaria. Una dieta en la que acumula 6.400 calorías para alcanzar los 136 kilos con su 1,95 de estatura.

Se prepara a conciencia de cara al Mr. Olimpia 2021. Se gasta nada más y nada menos que 300 euros en su cesta semanal y paga 600 euros mensuales a su mujer para que cocine para él y le ayude a completar su dieta.

The Giant, que empezó a competir allá por 2011 cuando tenía 40 kilos menos, se ha sincerado en The Sun sobre su dieta: "Lo llamo mitad y mitad porque la variedad es el condimento de la vida. Esta mañana comí una tortilla, pero no pude decidir qué quería encima. Así que en una mitad tomé salsa de tomate y mostaza, pero en la otra mitad tomé chocolate negro.

En su Instagram hace todo tipo de recomendaciones a sus fieles seguidores: "El cuerpo es un animal complejo y una preparación puede ser muy diferente a la siguiente. Se trata de trabajar juntos mente y cuerpo, ser honestos y trabajar juntos".

Un ejemplo de su menú diario de 6.400 calorías repartidas en siete comidas:

Comida 1

Avena, mantequilla de almendras, proteína en polvo y plátano.

Comida 2

Carne de pavo y pasta.

Comida 3

Crema de arroz y proteínas en polvo.

Comida 4

Gofres de arroz, mermelada y plátano.

Comida 5

Hamburguesa de carne picada con patatas cocinadas al horno.

Comida 6

Salmón con pasta.

Comida 7

Batido alto en calorías.