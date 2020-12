Kandie bate el récord mundial de medio maratón en Valencia por medio minuto

El atleta keniano Kibiwott Kandie destrozó el récord del mundo en el Medio Maratón de Valencia con un tiempo de 57:32 minutos, rebajando en casi medio minuto la plusmarca anterior de su compatriota Geoffrey Kamworor (58:01) que ostentaba desde septiembre de 2019; mientras que en féminas la victoria fue para la etíope Genzebe Dibaba con un tiempo de 1h05:17, en su debut en la distancia.

Nadie había bajado hasta hoy de los 58 minutos en la carrera de 21.097 metros. Hoy, en Valencia, lo han hecho cuatro corredores. El Medio Maratón de Valencia-Fundación Trinidad Alfonso EDP puede ser considerada la mejor carrera de todos los tiempos en la distancia, ya que hasta cuatro corredores entraron en meta mejorando el récord mundial anterior.

🚨ESTAMOS EN OTRA ERA

🎥 1/2 Maratón de Valencia.

🤔 De locos:

👉Hasta 4 atletas han batido el Récord del Mundo: 1° Kibitwott Kandie 🇰🇪 57:32WR

2°Jacob Kiplimo 🇺🇬 57:37 NR

3° Rhonex Kipruto 🇰🇪 57:49 PB

4° Alexander Mutiso 🇰🇪 57:59 PB 👉Anterior WR:

🇰🇪 Geoffrey Kamworor 58:01 pic.twitter.com/2E5hX5wHmA — Juan Carlos Higuero (@Higuero_JC) December 6, 2020

Debido a la pandemia de covid-19, esta edición no pudo contar con la participación popular y fueron 40 corredores de elite los que tomaron la salida con algo de viento en la salida y en algunas zonas del recorrido, con dos 'liebres' que impusieron un ritmo muy alto desde los primeros metros salida.

Una docena de corredores se destacaron pronto y se alcanzaron los puntos kilométricos de referencia a un ritmo de récord del mundo. El kilómetro 10, donde ya desaparecieron las liebres, lo pasó un sexteto comandado por Bravin Kipkogei Kiptoo, con un tiempo parcial de 27:25, y formado por Rhonex Kipruto, Jacob Kiplimo, Kibiwott Kandie, Philemon Kiplimo y Kelvin Kiptum .

En el kilómetro 15, Kandie tomó las riendas del grupo y poco a poco fueron descolgándose unidades. Sólo el campeón mundial Jacob Kiplimo le aguantó el ritmo. El ugandés parecía que guardaba fuerzas para el último kilómetro en el que ya estaba asegurado el récord del mundo, ya que lo afrontaban con un margen de casi 50 segundos de margen.

Sin embargo, fue Kandie el que impuso un cambio de ritmo brutal y entró en solitario destrozando el récord del mundo. Por detrás entraron Kiplimo, Rhonex Kipruto y Alexander Mutiso, todos ellos por debajo de los 58 minutos y rebajando el anterior récord mundial.

El mejor corredor español fue Carlos Mayo, que en su debut en la categoría, consiguió la segunda mejor marca española de la historia. "Estoy súper contento, es una marca estratosférica pero se me queda la espinita porque estaba a ritmo de récord de España. Al final he tenido un problema de isquios pero las sensaciones han sido buenísimas. Me he motivado mucho pasando a atletas africanos y debutar así, no lo esperaba ni en mis mejores sueños", afirmó Mayo en meta.

En féminas, la keniana Dorcas Tuitoek tomó la iniciativa de carrera y logró distanciarse en solitario, aunque las favoritas,Teferi, Chepkirui, y Dibaba, la atraparon y pasaron formando un cuarteto por los 10 kilómetro por detrás de la liebre.

En el kilómetro 15 empezó a descolgarse la gran favorita, la etíope Senbere Teferi, y la carrera quedó en un mano a mano entre la keniana Sheila Chepkirui y Dibaba.

En el último kilómetro, Genzebe Dibaba dejó atrás a su rival y afrontó en solitario su llegada a meta para alzarse con el triunfo en su debut en la distancia. El podio lo completaron Chepkirui y Teferi.