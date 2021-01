La selección española masculina de balonmano no ha empezado con buen pie su participación en el Campeonato del Mundo que se está disputando en Egipto tras empatar este viernes a 29 goles con Brasil, un rival mermado por las bajas y ante el que desperdició seis goles de ventaja en la segunda mitad antes de sufrir un apagón ofensivo que cerca le estuvo de costar incluso el partido.

La actual doble campeona de Europa parecía tener su estreno mundialista controlado al inicio de los segundos 30 minutos. Las sensaciones en los dos lados de la pista era diferentes, pero, contra todo pronóstico, los Hispanos se fueron atascando en ataque y eso dio aire a un combinado sudamericano que tuvo fe en todo momento.

Los de Jordi Ribera sólo hicieron cinco goles en los últimos 20 minutos y Brasil, pese a bajas importantes como las de Thiagus Petrus o la de última hora de Felipe Borges, logró meterse de nuevo en el partido y tuvo incluso en su mano la victoria, lo que evitó en una acción final el capitán Raúl Entrerríos, que salvó un punto, amargo pese a todo.

Al igual que su tramo final, la puesta en escena española no fue la mejor en el New Capital Sports Hall. Su primer gol (Dani Dujshebaev) no llegó hasta los siete minutos y medio de partido, y la mejor noticia fue que Brasil no fue capaz de sacarle un mejor rédito. Con el blaugrana Langaro intentando llevar el mando en ataque y con Rangel Luan Da Rosa muy acertado en la portería, el combinado sudamericano se puso sólo 0-4, un mal menor para una España que no carburaba en ataque. Sin embargo, tras el tiempo muerto solicitado por Jordi Ribera, paulatinamente el equipo nacional empezó a funcionar mejor y a recortar la diferencia.

Las paradas de un inspirado Gonzalo Pérez de Vargas, con nueve al final del primer tiempo, dieron aire a que la defensa se fuese asentando, y dos acciones de Entrerríos provocaron el empate (6-6). También los cambios de refresco y una defensa 5-1 incomodaron más a su rival y Ferrán Solé consiguió por fin poner por delante a los españoles (9-8). A partir de ahí, España leyó mejor el partido, sobre todo en ataque, y pese al ímpetu de Gustavo Rodrigues (4 goles), se fue al descanso por delante (16-13).

Tras el paso por vestuarios, parecía que España iba a poner la directa hacia el triunfo. Con el acierto de Joan Cañellas, la ventaja su fue abriendo aún y un gol de Ángel Fernández puso la diferencia en seis goles, obligando a parar el partido a su rival, incapaz de seguir el alto ritmo con el que se jugaba.

Sin embargo, consiguió ir frenándolo y que fuese más acorde a sus necesidades. Su defensa apretó y el combinado de Jordi Ribera se fue quedando poco a poco sin la fluidez con la que había logrado dominar. Además, atrás tampoco se daba con la tecla, con Moraes haciendo daño en el pivote, y, entre exclusiones y errores, un parcial de 0-5 metió a Brasil en el duelo (24-23).

La actual campeona continental no perdió el mando del partido, pero demostró su falta de finura al no aprovechar ni siquiera una óptima doble exclusión. El marcador se igualó definitivamente a falta de siete minutos (26-26) y aunque Alex Dujshebaev asumió la responsabilidad para mantener la delantera, el equipo brasileño no le perdió la cara al partido. Moraes cazó un rechace de Pérez de Vargas para rozar el triunfo, pero Entrerríos aún tuvo tiempo para el empate definitivo.

El domingo (20:30, hora española), segundo partido ante Polonia, con la obligación de no fallar.