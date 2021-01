La selección de la República Democrática del Congo fue protagonista en la apertura del Mundial de balonmano que se disputa en Egipto y que arrancó el pasado día 13 de febrero.

En su debut en el torneo, el conjunto africano cayó contra Argentina por 22-28, pero el partido, más allá del triunfo de los albicelestes, estuvo marcado por un jugador en particular. En concreto por el pivote congoleño Gauthier Mvumbi. Una mala bestia que impresionó por sus dimensiones (1,92 metros de altura y 110 kilos de peso), pero también por su agilidad y potencia más allá de su físico.

Mi nuevo ídolo deportivo, el Tanque Mvumbi 👊💪 pic.twitter.com/HIEmW62EtN — Alan Hutnicki (@Ahutnicki) January 15, 2021

Su labor en ataque en la primera mitad fue una pesadilla para el conjunto sudamericano, que casi nunca encontraba la forma de pararlo. En esa primera parte, Mvumbi, que se autodenomina El Gigante, firmó tres goles y en la segunda hizo otro más para acabar con cuatro tantos en los 11 minutos que jugó.

Este pívot congoleño, que milita en el Dreux de la Nationale 2 (cuarta división del balonmano francés), ha llamado la atención de toda una leyenda del baloncesto como es el mismísimo Shaquille O'Neal. Así, el que fuera pívot de equipos como Los Angeles Lakers, Miami Heat u Orlando Magic, ganador de cuatro anillos de la NBA, ha colgado en su stories de Instagram un vídeo con algunas de las jugadas de Mvumbi contra Argentina.

Y Gauthier Mvumbi, al enterarse, no tardó en responder a O'Neal (2,16 metros y 147 kilos), que lleva varios ejerciendo como comentarista de la NBA. "Un sueño que se hace realidad, que no creo en él... Mi ídolo Shaq, mi estrella, y te doy las gracias por tu mensaje y tu apoyo... No me lo creo. Entiendo lo que está pasando, pero lo que tengo que decirte es: vive tu sueño y lucha por lo que eres", replicó el congoleño en Instagram.