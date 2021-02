Kevin López, objetivo Tokio 2021: "No me creo que a alguien le sea tan incómoda la mascarilla como para no usarla"

Quedan pocos meses para que se celebren los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y Libertad Digital está entrevistando a los mejores atletas de nuestro país. Tras entrevistar anteriormente al prometedor Abdessaman Oukhelfen, LD tiene el placer de charlar con uno de los atletas más destacados del panorama nacional, Kevin López. Dos participaciones en los Juegos Olímpicos, plata y bronce en los Europeos, once triunfos en el campeonato de España en 800 metros, uno en 1500.... su palmarés es espectacular.

Con él hablamos de su presente y futuro en este 2021 marcado por la pandemia de la covid-19.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra tras la lesión sufrida en las últimas semanas?

Respuesta: Por suerte ya estoy retomando mi rutina habitual. Ha sido una lesión tonta, por decirlo de alguna manera. Había tenido muchos contratiempos en invierno porque me tocó hacer un par de veces cuarentena y ya no podía tomarme el lujo de parar. Aún así solo me ha hecho parar unos días.

P: ¿Cómo se prepara en el día a día cuando no hay competición? ¿Cómo es esa rutina de trabajo?

R: Ahora mismo llevo varios días trabajando en altitud en Sierra Nevada. Todos los años suelo hacer tres o cuatro concentraciones en altitud y en esta ocasión es incluso mejor, porque la situación en Huelva, que es donde yo vivo, es complicada por el coronavirus. Piensa que al final para entrenar con gente está el problema de saber qué hace cada uno con su vida y de dónde viene. Aquí se está mucho más tranquilo, hacemos grupos burbuja, no podemos salir y así evitamos contagios o cuarentenas.

P: ¿Cuáles son sus objetivos más cercanos tras perderse la última prueba por esa pequeña lesión?

R: Sí, esa lesión me dejó fuera de un parte de mítines que tenía fuera de España en pista cubierta y bueno, por esa razón dejé la temporada de invierno, porque además es algo más o menos secundario. Ahora estoy centrado en las pruebas al aire libre, en los campeonatos nacionales y por supuesto en los Juegos Olímpicos de Tokio, siempre y cuando se puedan celebrar.

P: Dentro de lo anormal que es trabajar y entrenar en plena pandemia, ¿cómo sería metodológicamente una semana de trabajo para usted?

R: Hago en torno a 12-13 sesiones, lo que implica hacer prácticamente dos al día y solo bajo un poco el ritmo uno de los días haciendo solo una sesión o con descanso total. Incluye tres días principales de fuerza, tres días de series o repeticiones cortas y otros dos días de tiradas largas. El resto de entrenamientos son sesiones complementarias de fuerzas y rodajes más cortos. No todo es correr, pero la gran mayoría sí.

P: ¿A nivel mental utiliza la ayuda de algún psicólogo o entrenador en este sentido?

R: A día de hoy no trabajo con ninguno, pero sí trabajé con uno hace un par de años. Me enseñó sobre todo técnicas de relajación previas a la competición y para saber también cómo relajarme en momentos de tensión. Así se puede evitar que en rondas previas, donde competimos durante dos o tres días seguidos, acumulemos mucha tensión durante tanto tiempo. No es bueno tener esa tensión durante varios días en plena competición. Esas técnicas de relajación me ayudaron a gestionar mejor esos momentos y una vez las aprendí actualmente no necesito un psicólogo, porque las sigo utilizando por mi cuenta y ya conozco cómo y cuándo usarlas. Creo que son muy útiles. Ahora no lo necesito, pero si lo necesitase de nuevo no tendría ningún problema.

P: ¿Cómo le ha afectado el coronavirus y cómo fue para usted ese parón que sufrimos todos en marzo de 2020?

R: A mí me pilló justo en mi casa, en uno de esos parones que hago para bajar a Sierra Nevada y me tocó adaptarme a la circunstancias. Tengo cinta de correr en casa, un pequeño gimnasio y dentro de lo cabe lo pude llevar bien a nivel de entrenamientos. Por otro lado, mi mujer es médico y teníamos siempre el miedo de que el virus pudiese llegar a nuestra casa. La verdad es que dentro de lo que cabe pude llevarlo bien. Lo que llevo peor es que ya llevemos así, sin una vida normal, casi un año. Toda esta situación está empezando a cansar mucho a toda la sociedad, sobre todo a nivel mental.

P: Para la gente que no conoce desde dentro el atletismo, ¿cómo son los protocolos por coronavirus antes y durante la competición?

R: A nivel de entrenamiento, al ser individual, no tenemos un protocolo como sí lo pueden tener en deportes de equipo. En mi caso entreno solo y no hay ni PCR ni nada. Ya a nivel de competición, en el extranjero sí nos exigen PCR antes de volar y una vez allí nos hacen test de antígenos. En el caso de España, test de antígeno antes de competir y en muchas competiciones tenemos que calentar con la mascarilla. Si el recinto es en pista cubierta nos hacen calentar con mascarilla, salimos con ella a la pista y prácticamente nos la quitamos en la línea de salida. Además justo al terminar nos la tenemos que volver a poner. De hecho en la San Silvestre Vallecana, que es la prueba en ruta que se ha podido celebrar recientemente, ahí se nos exigió que en los primeros 200 metros fuéramos todos con mascarilla. La idea es evitar que cuando estamos más juntos haya demasiado contacto y ya a partir de los 200 se van formando grupos más pequeños y hay menos riesgo.

P: ¿Qué piensa de la gente que dice que se siente incómoda con las mascarilla y prefiere quitársela o no usarla tanto como deberían?

R: A día de hoy no me creo que a alguien le sea tan incómoda la mascarilla como para tener que quitársela. Yo estoy muy concienciado con esto porque he sufrido dos cuarentenas que me han costado la temporada en pista cubierta. En mi caso caliento todos los días cuando estoy en la pista con una FFP2 y cuando estoy haciendo series, que son de una intensidad más alta, alguna vez también he tenido que hacerlo con la mascarilla. Ten en cuenta que en la pista hay mucha gente conmigo, muchas sin mascarilla porque no es obligatorio y yo ya he pasado por dos cuarentenas, no quiero volver a vivir otra. Es incómodo, voy mejor sin mascarilla, pero se puede llevar. Lo dicho, no me creo que la gente no pueda ir por la calle con ella o con una de tela o quirúrgica.

P: Nos centramos ya en los Juegos Olímpicos de Tokio. En una entrevista dijo que cambiaba su palmarés por estar en una final de los Juegos. ¿Es la cima para usted?

R: Así es. No es porque sea mi deporte, pero creo que el atletismo en los Juegos crea una expectación que no genera ningún otro deporte. Para nosotros son muy importantes. Aunque tenga el mismo nivel de rivales que puede tener un Mundial, los Juegos nos hacen cobrar mucho más protagonismo. El hecho de que los Juegos estén en riesgo o que incluso se puedan suspender repercute mucho en el atletismo mundial, ya sea por patrocinadores o simplemente en el terreno personal de cada uno.

P: ¿Les han comentado alguna novedad sobre la disputa de los Juegos o la información más o menos en la misma que se tiene desde fuera?

R: Sabemos lo mismo que sabe cualquier ciudadano de a pie. No tenemos información privilegiada. Sí es cierto que por las últimas declaraciones de los estamentos oficiales, tanto en España como en Japón, parece que se acabarán disputando los Juegos sí o sí, independientemente de cómo esté el tema de la pandemia. Otra cosa serán las condiciones con o sin público, por ejemplo. Creo que sí que se celebrarán. Seguramente nos lleven con mucho tiempo de antelación, incluso con grupos burbuja y sinceramente creo que Japón no va a tirar por tierra la gran inversión que han hecho en Tokio 2021. Solo por la economía del país se acabará haciendo.

P: Nos ponemos en un punto de vista optimista, hay Juegos, estás allí... ¿qué objetivo tienes?

R: Son mis Juegos Olímpicos para la prueba en la que estoy. Veo difícil que tenga otra oportunidad en plenitud por edad, rendimiento, estado de forma... mi objetivo es estar en la final. Las dos últimas veces en Río y Londres se me escapó de las manos y para mí es importante que a la tercera vaya la vencida (risas).