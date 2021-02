Khabib Nurmagomedov: "McGregor no es el Real Madrid y no volverá a lo más alto"

Poca gente desconoce que existe una gran rivalidad dentro de las artes marciales mixtas, UFC, entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov. El luchador ruso venció con claridad al irlandés y después de retirarse Khabib le sigue mandando indirectas muy directas a su eterno rival.

En una entrevista con otro luchador, Magomed Ismailov, el ruso lanzó un mensaje a McGregor cuando le preguntaron si el irlandés podría volver a la cima de la UFC, lugar en el que estuvo muchos años antes de perder con el propio Nurmagomedov.

"No hay forma de que un hombre pueda estar en la cima dos veces. No estoy hablando solo de McGregor. Lo que quiero decir es que un hombre no puede tener dos eventos estelares", confesó Khabib.

Hasta aquí todo normal dentro de la rivalidad entre ambos, pero nadie esperaba que el Real Madrid apareciese en la conversación. Khabib usó como ejemplo al club español: "Un equipo podría hacerlo. Por ejemplo, el Real Madrid hizo esto varias veces seguidas. Los equipos pueden lograrlo, pero estamos hablando de nosotros y un hombre, solo, no puede llegar a eso".

Nurmagomedov es un gran seguidor del fútbol. De hecho el ruso tiene varias fotos con jugadores como Cristiano Ronaldo y hace pocos días estuvo en el Camp Nou viendo el Barcelona-PSG a pesar de ser un choque a puerta cerrada.