Precioso homenaje a Severiano Ballesteros en la playa de St Andrews

St Andrews West Sands fue el escenario de un tributo especial al gran golfista español Severiano Ballesteros recordando su gloriosa victoria en el Open de EEUU de 1984. Para conmemorar el décimo aniversario de su fallecimiento, el pasado viernes 7 de mayo se hicieron diversos homenajes.

Uno de los mismos fue obra de ‘Sand in Your Eye’, un grupo de artistas de la arena con sede en el norte de Inglaterra que han representado la imagen icónica del campeón español en la playa que bordea el Old Course.

Esa imagen del puño en alto en el campo escocés de Saint Andrews siempre será una de las fotos más importantes de Severiano Ballesteros y por tanto un orgullo para el deporte español.