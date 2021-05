Pedro Delgado: cuando aprender a perder es más importante que aprender a tener éxito

El hombre que dio continuidad al ciclismo español en un complicado período de transición. Un haz de luz en medio de la oscuridad. Pedro Delgado Robledo (Segovia, 15 de abril de 1960) es sin duda uno de los grandes ciclistas de la historia de España. Retirado en 1994, el segoviano lleva casi desde entonces ejerciendo como comentarista de ciclismo en La 1 y Teledeporte de Televisión Española (TVE) y es embajador de Telefónica desde el año 2012.

Delgado, que cuenta con 49 victorias deportivas a sus espaldas —además de acabar 17 veces entre los diez primeros en grandes vueltas—, ha participado en la Vuelta a España en once ocasiones y otras tantas en el Tour de Francia, ganando la carrera española dos veces (1985 y 1989) y la ronda gala en una ocasión (1988). También corrió dos años el Giro de Italia, pero su mejor actuación es un séptimo puesto. Así lo recuerda el propio exciclista en un vídeo de #MejorConectados, la plataforma de Telefónica que pretende dar visibilidad a la importancia de la conexión humana y los apoyos para que todas las personas se sientan capaces de lograr sus sueños.

"He corrido once veces la Vuelta a España y he ganado dos. Once veces el Tour y he ganado uno. Si nos movemos con esos parámetros duros, de ‘ganar o no vale nada’, yo no sería un campeón, sería un campeón de saber perder (...) Ser segundo o tercero no se valora. En ciclismo somos 200 y sólo gana uno. Cuando tú empiezas como ciclista ni siquiera sueñas con ser profesional, así que disfruta cada momento. Si enseguida te obsesionas con ganar... ¡es que ganar son palabras mayores!", destaca Delgado.

"La derrota enseña más que la victoria"

En este sentido, el excorredor segoviano señala en el vídeo de #MejorConectados que para él, como padre, "es más importante enseñar a tus hijos a perder que aprender a tener éxito. La derrota te enseña más que la victoria. De la derrota es de donde vamos a aprender más: a luchar, a ser humilde, a buscar la colaboración con otra gente; en definitiva, te ayuda a conectar mejor con las personas".

Así, Delgado reconoce sentir "mucha rabia" cuando ve cómo en la sociedad actual sólo se valora "ser primero". "Ser segundo o tercero... no se le da importancia cuando hay un trabajo tan grande detrás. En los años 80 celebrábamos llegar delante, así que ser segundo o tercero era como una victoria. ¿Cómo que no vale? ¿Nos estamos volviendo locos?", reflexiona el exciclista, que igualmente fue gregario de lujo en los primeros Tours ganados por Miguel Induráin, para añadir que "el fracaso no existe".

"Para mí son oportunidades todas. Serán fallidas, pero siempre hay una nueva oportunidad", asegura el segoviano, que igualmente recuerda todo lo que tuvo que sufrir en las carreteras francesas —distintas lesiones e incluso el abandono por el fallecimiento de su madre en plena carrera, en la edición de 1986— antes de subir a lo más alto del podio de los Campos Elíseos, hace ya 33 años, convirtiéndose así en el tercer español en ganar el Tour tras Federico Martín Bahamontes (1959) y Luis Ocaña (1973).

"Estamos creando una sociedad que sólo entiende ganar", afirma Pedro Delgado. "Parece que sólo gana uno y que el resto perdemos. Perder no es la palabra: el resto estamos cerca del primero, pero no lo logramos. El segundo también tiene un gran trabajo, pero a lo mejor sin esa recompensa de la victoria. En el mundo del deporte sí nos admiramos: el primero admira al segundo, al tercero, al cuarto...", apunta.

¿Qué es #MejorConectados?

#MejorConectados es la plataforma de Telefónica que pretende dar visibilidad a la importancia de la conexión humana y los apoyos para que todas las personas se sientan capaces de lograr sus sueños. Bajo la verdad universal 'cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles', se espera que la plataforma tenga un gran crecimiento gracias a las historias que los propios usuarios vuelquen en ella.

Desde la página web mejorconectados.com y los canales de Telefónica se podrá acceder a cuatro apartados que ensalzan y motivan a través de la conexión de talentos: ‘Aprende con Expertos’, 'Historias increíbles', 'Vive experiencias' y 'Comparte tu historia'.

En ‘Aprende con Expertos’, Pedro Delgado cuenta su experiencia y da consejos junto a otras destacadas personalidades como son Pablo Laso, entrenador del Real Madrid de baloncesto, y María Zabala, experta en educación digital.