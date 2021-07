El estadounidense Dustin Poirier venció por KO técnico (rotura de la tibia izquierda) en el primer asalto al irlandés Conor McGregor, la estrella más grande en la historia de la MMA (artes marciales mixtas). En los últimos segundos del primer asalto, McGregor apoyó mal el pie izquierdo y su pierna se dobló, lo que provocó que cayera a la lona. El árbitro del combate Herb Dean lo dio por terminado después de que Poirier le propinara varios puñetazos al irlandés una vez estaba en el suelo.

El triunfo dejó a Poirier con la segunda victoria consecutiva y listo para el asalto al título mundial del peso ligero, que ostenta actualmente Charles Oliveira. El resultado no gustó a algunos aficionados que veían el combate en directo en el T-Mobile de Las Vegas, que quedaron decepcionados por el rápido desenlace y abuchearon al estadounidense.

McGregor afirmó que la derrota no suponía el final de nada: "Esto no ha terminado. Lo único que hace es calentar más la cuarta pelea. Pegué, caí mal y al final me rompí la pierna", aseguró el irlandés, que fue sacado en camilla del octágono.

La rivalidad comenzó en 2014 cuando McGregor venció a Poirier por KO en el primer asalto del primer combate entre ambos. Esta vez el irlandés de 32 años buscaba su primer triunfo desde enero de 2020, mientras que su rival de la misma edad (28 ganados y cinco derrotas) logró su tercera victoria consecutiva. Poirier ya ganó a McGregor por KO el pasado 21 de enero en Abu Dabi.