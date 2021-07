La duda de Djokovic: el oro olímpico o descansar para superar a Nadal y Federer

Novak Djokovic va camino de destrozar todos los récords del mundo del tenis y solo Rafa Nadal y Roger Federer pueden frenar a la bestia serbia. Nole acaba de ganar Wimbledon sumando 20 Grand Slams, los mismo que Rafa y Roger, y los tres pelearán en el US Open por lograr el desempate. Pero Djokovic tendrá que tomar una decisión importante: ir o no a los Juegos Olímpicos.

Djokovic tendrá que decidir entre ir a Tokio para lograr la medalla olímpica de oro, algo que todavía no ha conseguido, o descansar y buscar su 21º título de Grand Slam en el US Open. La mentalidad ganadora de Novak hace que para él sea un problema no tener ninguna medalla de oro, sobre todo porque sus dos grandes oponentes históricos van sobrados en ese aspecto. Nadal tiene un oro en categoría individual y otro en dobles mientras que Federer también fue oro en parejas y plata en individual.

La medalla más importante se le ha escapado a Novak en varias ocasiones, la última en Río de Janeiro cayendo a las primeras de cambio ante Juan Martín del Potro. Nole salió llorando de la pista porque se sentía capacitado para conseguir ser el número 1 en los Juegos. Aún así, el tenista serbio se puede consolar con el bronce que logró en Pekín 2008.

"Tendré que pensar en ello. Mi plan siempre fue ir a los Juegos Olímpicos, pero ahora mismo estoy un poco dividido. Es una especie de 50-50 por lo que escuché en los últimos días", comentó Nole después de ganar Wimbledon. Su decisión llegará pronto.