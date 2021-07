Así son las camas antisexo de los Juegos Olímpicos de Tokio. | Tokio 2020

No es una broma. Los Juegos Olímpicos de Tokio están recomendando a los deportistas que no tengan relaciones sexuales en la villa olímpica durante la disputa de los juegos. Hay que recordar que estamos muy cerca de que arranquen ya que desde el 23 de julio hasta el 8 de agosto viviremos la gran fiesta del deporte mundial. Eso sí, no habrá espectadores.

Volviendo al tema que nos trae hasta aquí, Tokio 2020 tiene una serie de fórmulas para controlar el asunto de las relaciones sexuales durante los Juegos y para ello han tomado medidas ya conocidas y una que nadie esperaba. La primera sí es habitual ya que el reparto de preservativos para los deportistas no es algo novedoso de esta edición. Sin embargo, la segunda medida sí ha dejado con la boca abierta a propios y extraños.

Where Olympic Dreams are made. Athletes' Village bedroom in Tokyo. #Tokyo2020 pic.twitter.com/2yvzcPELXT — IOC MEDIA (@iocmedia) November 17, 2020

La organización de los Juegos Olímpicos de Tokio pondrá camas antisexo en la villa. Repetimos, no es una broma. Colocarán cerca de 18.000 camas de cartón diseñadas para que los atletas puedan dormir sin problema, pero que se rompen si soportan un peso mayor del indicado. Otro de los motivos, según los japoneses, es garantizar unos juegos sostenibles con el medio ambiente siendo estas camas reciclables.