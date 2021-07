El estadounidense Collin Morikawa, de 24 años, se ha hecho este domingo con la victoria en el Abierto Británico, que se ha disputado en el Royal St George’s GC (Sandwich, Kent), merced a una última tarjeta con 66 golpes (cuatro bajo par). El norteamericano, que ha acabado con un total de 265 (-15), conquista así el segundo grande de su carrera, terminando con dos impactos de ventaja sobre su compatriota Jordan Spieth y cuatro sobre el español Jon Rahm, que ha acabado tercero y recupera el número uno del mundo.

De descendencia japonesa y china, nacido en Los Ángeles (California), Morikawa sucede en el palmarés del Abierto Británico al irlandés Lowry Shane, campeón en 2019 y que ha tenido el orgullo de ser el jugador que más tiempo ha tenido el honor de lucir su título anual, al no jugarse el torneo en 2020 por la pandemia del coronavirus. La consecución de la bella Jarra de Clarete (trofeo al ganador) es, además, su segundo grande, después de haber estrenado su palmarés en los majors con el PGA Championship en 2020.

Colin Morikawa es, además, el primer jugador en ganar sendos majors en el año de su debut en los mismos. Y asciende al número 3 del ránking mundial.

Morikawa inició la última jornada a un solo golpe del entonces líder, el sudafricano Louis Oosthuizen, con el que compartió el último partido. Muy pronto, ante un bogey de su rival en el hoyo 4, le igualó y, apenas tres después, ya se situó en lo más alto en solitario, tras un nuevo tropiezo de su rival y él hacer un birdie. No se bajó ya del liderato e incluso lo aumentó merced a los cuatro birdies de su tarjeta, que no tuvo fallo alguno. Oosthuizen, en cambio, no estuvo entonado tras verse por debajo de su compañero de partido. Concluyó con dos birdies y tres bogeys, para un 71 (+1), la peor de sus cuatro tarjetas, y un total de 269 (-11).

Entre uno y otro se metió Spieth, que llegó a estar a un golpe de Morikawa, tras un birdie en el hoyo 14. Y eso que empezó la jornada de forma desalentadora para sus intereses, al cometer dos bogeys (hoyos 4 y 6). Pero un eagle en el 7 le hizo reaccionar, sumando en los siguientes hoyos sus cuatro birdies del día.

Gran actuación de Rahm

Notable muy alto Jon Rahm, pese a no lograr su ilusión de ser el primer español en ganar dos majors en un mismo año. El de Barrika, que empezó el día a cinco golpes del liderato, no tuvo un buen inicio, con un bogey en el hoyo 2. Se recuperó con un eagle en el 7, pero sumó un nuevo pinchazo en el 8. Su juego era bueno hasta el green, pero le faltaba acertar con el putt, dejando varios birdies factibles, e incluso del que habría sido su segundo eagle del día en el camino. El de Barrika no se rindió, siguió luchando con mayor agresividad en sus golpes; y tuvo su premio a partir del 13, cuando sumó cuatro birdies consecutivos que le metieron entre los tres primeros. Acabó con 66 en el día y 269 en el total del torneo.

Ello se traducía en una tercera compartida plaza que, por lo menos, le hace recuperar el número 1 mundial cedido el último domingo al estadounidense Dustin Johnson, quien concluyó este domingo en una compartida octava plaza, con un total de 273 impactos. El español necesitaba quedar entre los quince primeros y por delante del norteamericano.

Notable también cuarto recorrido de Sergio García, que entregó una tarjeta con 66 (cinco birdies y un bogey), su mejor del torneo, y un total de 276 (-4), que le dejó en una compartida decimonovena plaza.