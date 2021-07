"Yo te permito competir durante los próximos seis meses y a los seis meses nos volvemos a ver. Ya han pasado 21 años". Desde que oyó por primera vez aquella frase, Javier Gómez Noya (Basilea, Suiza, 25 de marzo de 1983) no sólo ha competido, sino que se ha proclamado cinco veces campeón del mundo, cuatro veces de Europa y ha sido subcampeón olímpico en Londres 2012, además de figurar como número uno del ranking de la Unión Internacional de Triatlón (ITU, por sus siglas en inglés) durante nueve temporadas entre 2007 y 2016.

Diciembre de 1999. Gómez Noya era apenas un adolescente de 16 años cuando los médicos del Consejo Superior de Deportes (CSD) le detectaron una anomalía cardiaca, que parecía acabar con una prometedora carrera deportiva que no había hecho más que empezar. Javi pasó de ser el mejor de su edad en España a saber que, casi con total seguridad, no podría seguir practicando y compitiendo en triatlón, su gran pasión.

Al gallego —nacido en Suiza, aunque ha vivido en Galicia desde que tenía sólo tres meses de vida— le retiraron la licencia para competir, pero él nunca tiró la toalla. Y así fue cómo empezó a consultar a diversos especialistas, buscando una segunda opinión sobre su caso y, sobre todo, tratando de recuperar esa licencia para poder demostrar su potencial como triatleta.

Los pilares de Javi

Durante los tres años en los que se le retiró la licencia, Gómez Noya compitió en algunas pruebas de triatlón, obteniendo siempre excelentes resultados. Y lo hizo gracias al apoyo de no pocas personas que han querido arropar a Javi en todo momento. "Si caminas solo llegarás más rápido, pero si caminas acompañado llegarás más lejos", explica el deportista en el vídeo ‘Una carrera de fondo’ de #MejorConectados, la nueva plataforma de Telefónica que ensalza los valores de la conexión humana.

Los primeros pilares en la carrera de Javi fueron Nicolás Bayón, prestigioso cardiólogo y su médico personal, y José Rioseco, su primer entrenador y con quien ha conseguido ser campeón del mundo. El facultativo es, sin duda, una de las piezas clave para que Javi consiguiera ser campeón del mundo de triatlón. "Luchó por que yo pudiera competir", destaca un Gómez Noya que tampoco se olvida de sus padres. "Siempre me apoyaron, me mantuvieron con los pies en el suelo y haciendo muchos sacrificios para que hiciera lo que más me gusta", asegura sobre sus progenitores.

Mención especial del deportista ferrolano hacia otros destacados triatletas españoles como son el también gallego Iván Raña y el balear Mario Mola. "Iván es una figura importante para mí y para otros chavales de mi generación. Nos hizo ver que el triatlón no es sólo una cosa de estadounidenses, australianos o ingleses..., de repente un chaval de Ordes, de un pueblo de al lado de Santiago, podía llegar a lo más alto a nivel mundial y eso nos dio mucha confianza a muchos", asegura sobre su paisano. También tiene palabras de elogio hacia Mario Mola, gran amigo y rival al que conoció en un campus en Mallorca.

"El triatlón se ve como un deporte individual, pero al final eso es la punta de un iceberg que, según vas bajando, cada vez se ensancha más y hay muchísima gente (...) Como cualquier deporte individual, se necesita estar conectado con mucha gente para conseguir el éxito", destaca Gómez Noya en el vídeo de Telefónica. "Ser embajador de los valores que trasmite Telefónica representa una responsabilidad que asumo como personal, coincido y asumo sus valores como míos para poder alcanzar el éxito. Ser optimista y la fortaleza de las conexiones humanas son un pilar que me ha acompañado toda mi carrera para poder alcanzar los logros deportivos que he conseguido", asegura Javi sobre la multinacional española de telecomunicaciones.

En ‘Historias increíbles’, Gómez Noya cuenta sus experiencias junto a otros destacados deportistas como son el tenista Rafa Nadal, la jugadora de bádminton Carolina Marín y los paralímpicos Jota García y Teresa Perales.