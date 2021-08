La novena jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 trajo de la mano uno de los momentos que mejor define el espíritu deportivo, superior al esfuerzo y superior a la competitividad, el peldaño del podio correspondiente al mejor atleta lo ocuparon dos personas, dos personas que renunciaron a quedar una por encima de la otra si cabía la posibilidad de ganar ambos. Y así fue, el qatarí Mutaz Essa Barshim y el italiano Gianmarco Tamberi son los nuevos campeones olímpicos en salto de altura.

Cuando se conoció que ambos tenían la mejor marca, se juntaron con el juez para hablar y concretar cómo se definiría el ganador. El juez les dijo que tendrían que saltar de nuevo, pero el qatarí estuvo rápido y dio un auténtico ejemplo de deportividad con 5 palabras: "Can we have two golds?" (podemos compartir el oro). A lo que el juez respondió que "sí, esa es otra posibilidad".

Incrédulo, el italiano miró a su rival para que le confirmara que lo que estaba pasando era verdad, en cuanto recibió confirmación gestual empezó a revolcarse por el suelo con una vistosa alegría que no le cabía en el cuerpo. Algo parecido hizo el qatarí que fue a celebrarlo con su equipo.

Después de 113 años se volvió a compartir un oro en una disciplina olímpica. Barhim y Tamberi decidieron poner punto y final a la competición tras conseguir ambos una marca de 2,37 metros. Ninguno de los dos ha podido disfrutar demasiado en este último ciclo olímpico. Las lesiones han visitado a los dos atletas y las dudas por parte de ambos han sido mayores que las alegrías.

Pero todo eso forma parte del pasado debido el resultado de una competición que quedará para la historia. Dos rivales directos, dos competidores natos, dos atletas y dos amigos explicando con cinco palabras y un gesto el verdadero significado del deporte y dando una lección de valores al mundo.