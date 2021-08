El atleta español Mohamed Katir se mostró feliz por haber cumplido su "sueño" de estar en una final olímpica al clasificarse para la de los 5.000 metros de los Juegos de Tokio y dejó claro que ahora intentará "soñar lo más grande".

Cuestión de sueños o no, lo cierto es que Katir rememoró la final de Usain Bolt ante Lyles en Río 2016, con una ligera diferencia: la distancia entre uno y otro. Bolt llegó a meta tras superar a sus rivales en los 200m lisos y Katir lo hizo recorriendo los 5.000 de pista. Pero la prioridad del hispano-marroquí era una: "Mi primer objetivo era disfrutar de unos Juegos y mi sueño era ser atleta olímpico".

Katir habla con el estadounidense Paul Chelimo antes de meta

Hablar de Bolt son palabras mayores. El jamaicano se colgó 8 oros y estableció récords todavía vigentes: su crono en los 100 metros, con los históricos 9:69 en el 2008, marca que rompería él mismo un año más tarde en el campeonato mundial de Berlín. También tiene los récords en los 200 metros con 19:19 segundos, y en los relevos olímpicos de 4×100 metros, rompiendo otro récord mundial junto con sus compañeros de equipo.

El murciano, de 23 años, se ha convertido en la nueva sensación del mediofondo largo mundial, con tres récords nacionales, a cada cual más imponente, en su glorioso mes de junio: 3:28.76 en 1.500 superando a Fermín Cacho, oro en Barcelona ‘92; los 7:27.64 en 3.000 de Isaac Viciosa, y 12:50.79 en 5.000 que consiguió Alemayehu Bezabeh. No es mal comienzo en el atletismo.

En España arrasó y en su debut en la cita nipona no va del todo mal. "Ya he cumplido mi sueño de estar en una final olímpica y ahora voy a luchar y soñar lo más grande". Un sueño que podría llevar una medalla consigo. De momento, la realidad ofrece unas previsiones tan altas que incluso el atleta reconoce esa posibilidad: "¿El oro? Son palabras que de momento no están en mi cabeza. Una medalla de bronce ya estaría muy bien". Si Usain Bolt fue el rey en la velocidad, quizá Katir sea el próximo rey del medio y largo fondo del atletismo.