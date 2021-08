La Vuelta ciclista a España 2021 comienza este sábado 14 de agosto y todos los equipos participantes han confirmado sus formaciones. Por delante tres semanas de competición y parece claro que, otro año más, Primoz Roglic es el claro favorito para terminar con el maillot rojo en Santiago Compostela, que es el lugar donde termina esta edición de La Vuelta.

El Jumbo Visma cuenta Roglic, el ciclista más en forma. Llega con todo a su favor. Viene con la moral por las nubes tras haber ganado la medalla de oro en Tokyo con Eslovenia en contrarreloj, viene con las piernas frescas tras haberse obligado a abandonar la última edición del Tour de Francia, tiene experiencia al ser el ganador de las dos últimas ediciones de la Vuelta y un equipo potente que le ayudará en su tarea con Kruijswijk, Kuss y Gesink a la cabeza.

El equipo más imponente, sin embargo, es el Ineos. Tiene una plantilla fortísima. La cuestión es si estarán coordinados porque hay dos ciclistas que podrían aspirar a ser el primero en la clasificación general: Egan Bernal, ganador del Tour y del Giro y Richard Carapaz, ganador del Giro de Italia. En principio el ciclista colombiano será el líder ya que Carapaz ha disputado el Tour y los Juegos Olímpicos. Son dos aspirantes al título y que están arropados por un equipo de muchos quilates, con Adam Yates, ganador de la vuelta a Cataluña, Van Baarle, Sivakov y Thomas Pidcock, británico de 22 años al que hay que poner un ojo porque viene de ganar el oro en Mountain Bike en Tokyo.

El Movistar ha presentado el mismo tridente que estuvo en el Tour de Francia. Tras la marcha de Marc Soler al UAE Team Emirates, el equipo de Pogacar, el equipo español ha apostado por Alejandro Valverde, que no aspira a ganar pero sí a estar entre los primeros y sus dos líderes, Enric Mas y Superman López. El colombiano no estuvo bien en el Tour de Francia pero siempre ha competido en La Vuelta. Enric Mas tiene que dar un paso adelante y demostrar de una vez que ha llegado su momento y confirmar que no se quedará en un segundo puesto como el que logró en la Vuelta de 2018. Tiene 26 años, está en una excelente edad para intentarlo.

Marc Soler no es la única baza española para esta Vuelta. También está Mikel Landa. Es un ciclista competitivo, que tiene piernas para ganar pero al que le suele acompañar la mala suerte. El ciclista vasco ha terminado las últimas cuatro ediciones entre los siete primeros y viene de ganar la Vuelta a Burgos. Este año llega tras no haber disputado el Tour ni los Juegos Olímpicos al haber estado recuperándose de una caída en el Giro que le produjo una fractura de clavícula izquierda y de varias costilla del mismo lado. Landa no estará mal acompañado. El Bahrain Victorious le acompaña con Jack Haig, Mark Padun, Wout Poels y un ciclista que ha hecho podium en el Giro 2021, Damiano Caruso.

En un escalón por debajo estaría Rigoberto Urán pese a que tiene varios logros a tener en cuenta. Fue segundo en Giro de Italia 2013 y 2014, al igual que en el Tour de Francia 2017. Si se hubieran presentado a esta edición, estarían entre los máximos favoritos pero hay que destacar las ausencias importantes de Tadej Pogacar y de Chris Froome.