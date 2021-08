El ciclista colombiano Egan Bernal, del INEOS, dejó claro que poder ganar las tres 'grandes' es su "mayor objetivo ahora" y que por ello intentará hacerse con la única que le falta, una Vuelta a España que da inicio este sábado y que espera "muy dura", sobre todo por el calor.

"Para mí, ganar las tres 'grandes' sería como un sueño y sería el mayor objetivo en mi carrera ahora. Es la primera vez que hago dos 'grandes' y no sé cómo va a reaccionar mi cuerpo, pero me siento bien. No me quiero poner más presión, pero intentaré ganar, seguro", expresó Bernal este jueves en rueda de prensa. El ganador del Giro de Italia recordó que "cuando era niño, tomar la salida en el Tour era mi sueño y luego fue ganarlo, luego fue ganar el Giro y ahora es intentar ganar la Vuelta, que sería un gran honor".

Su compañero de equipo, Richard Carapaz, también habló de las posibilidades de su equipo: "Hemos venido con Egan y con Adam pensando en la general, pero la carretera pondrá a cada uno en su sitio. Yo llevo una larga temporada desde el Tour, no he parado, pero espero estar a la altura y si no, colaborar con el equipo".

Bernal tiene claro que "cada carrera es diferente" y que hay que ver como afecta "el calor", y aunque considera que tanto él como el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), ganador de las dos últimas ediciones, han tenido "una temporada bastante intensa", no redujo todo a un duelo entre ellos.

Carapaz ve el recorrido de la ronda española "un poco más duro" que el de 2020 en el que fue segundo tras el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma). "El año pasado hubo tres etapas menos y eso cuenta mucho. La última semana está marcada por finales muy bonitos y con mucho desnivel. Hay varias opciones y probaremos donde sea posible", advirtió el ecuatoriano, que aseguró que la tercera etapa, con final en el Picón Blanco, le llama "la atención". "Puede ser para no perder tiempo y para tener la oportunidad de vestirse de rojo", admitió.

Bernal, por su parte, hizo bandera de La Vuelta y la tradición de victoria para los colombianos: "Yo quiero competir. La Vuelta es una carrera que a los colombianos nos suele ir bien y en la tenemos tanta historia, así que más allá del resultado, estoy emocionado por empezarla. No sé quien es el favorito con esta altura de la temporada y con el calor que va a afectar bastante. Va ser una Vuelta muy dura y pueden pasar muchas cosas", añadió.

El sábado será el pistoletazo de salida para conocer el siguiente triunfador de La Vuelta, pero ya hay alguien que sabe lo que es ganar recientemente. Richard Carapaz reconoció que "ha sido especial" ganar la medalla de olímpica en la prueba en línea de Tokio 2020. "Tardé unos días en poder entenderlo. Tienes algo diferente, eres campeón olímpico y lo disfruto, tal vez tengo un punto más de confianza", opinaba el ciclista ecuatoriano.