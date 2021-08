Jasper Philipsen consiguió su segundo triunfo en esta Vuelta a España atacar en los últimos metros con un sprint masivo. El belga aprovechó la grandísima aproximación que llevaron a cabo sus compañeros del Alpecin para imponerse por delante de Fabio Jakobsen, al que no le permitió su segunda victoria consecutiva. En la general, Rein Taaramäe perdió el liderato ante Kenny Elissonde, hereda el maillot rojo. El francés hereda el maillot rojo.

La clasificación de la quinta etapa ha acabado así:

1º Jasper Philipsen (Alpecin) - 4h 24:41

2º Fabio Jakobsen (Deceuninck)

3º Alberto Dainese (DSM)

4º Juan Sebastián Molano (UAE)

6º Jon Aberasturi (Caja Rural)

La clasificación general provisional se muestra así:

1º Kenny Elissonde (Trek) - 17h 33:57

2º Primoz Roglic (Jumbo-Visma) - a 5"

3º Lilian Calmejane (AG2R) - a 10"

4º Enric Mas (Movistar) - a 20"

5º Miguel Angel López Moreno (Movistar) - a 26"

6º Alejandro Valverde (Movistar) - a 32"

7º Giulio Ciccone (Trek) - a 32"

8º Egan Arley Bernal Gomez (IGD) - a 32"

9ª Mikel Landa Meana a (TVB) - a 44"

10ª Gino Mäder (TVB) - a 45"

Algunos de los grandes nombres que podrían estar ocupando esos puestos pero que no han acudido a la cita española son: Nairo Quintana, quien no ha sido invitado por la organización ya que pertenece a un equipo ProTeam como el Arkea Samsic y no han recibido la WildCard. Además, destaca la ausencia de Fernando Gaviria no irá tampoco, ya que fue anunciado para el Tour de Polonia.

El bicampeón y actual ganador del Tour de Francia, Tadej Pogacar, anunció que tampoco asistirá y que se concentrará en otras competencias, especialmente en los Mundiales de Ciclismo y los Europeos. Por último, Chris Froome, el campeón en dos ocasiones de esta prueba, se une a Quintana, Gaviria y Pogacar.