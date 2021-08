La de José Luis García Serrano (Buitrago de Lozoya, Madrid, 27 de mayo de 1983), más conocido como Jota García, es una de esas historias que ponen los vellos de punta. Este triatleta paralímpico se quedó completamente ciego con 28 años recién cumplidos, después de más de dos décadas con serios problemas de visión, por culpa de la uveítis, una grave enfermedad ocular. Se diplomó en la carrera de Óptica y Optometría para ver cómo era su caso desde el punto de vista facultativo. Pero además de todo ellos, decidió aparcar su sedentaria vida —perdió más de 30 kilos— para dedicarse al deporte y terminar convirtiéndose en campeón de Europa de paratriatlón. Una historia sencillamente fascinante.

"Algunos dicen que estoy loco. Lo que no sabían es que yo tenía la capacidad de convertir las cosas ordinarias en extraordinarias. Hace unos años la gente decía que un ciego no podía hacer triatlón (...) Soy paralímpico y clasificado para los Juegos de Tokio 2020", explica Jota García en el vídeo ‘Apoyarse en los demás para superar las adversidades’ de #MejorConectados, la última campaña publicitaria de Telefónica donde el deportista madrileño habla de su círculo de confianza y presenta a las personas clave que lo han apoyado en estos últimos años como son su amigo Mario Vicente Gomara, que fue quien le animó a empezar a correr, hace ahora diez años; Ignacio Jiménez Casas, su actual entrenador; y Luis Molina Ruiz, Luisito, su guía de entrenamientos. En Tokio, Pedro Andújar será el guía de Jota.

Los primeros pasos

En junio de 2011, cuando ya se había quedado completamente ciego, Jota García pesaba 110 kilos. Estaba hecho "un fanegas", como él mismo cuenta en el vídeo de Telefónica. Pero para entonces ya había quedado enamorado del triatlón después de haber visto una carrera en su Buitrago de Lozoya natal, antes de perder completamente la vista. "Ahí es donde aparece la persona clave para dar los primeros pasos". Y ése no es otro que Mario Vicente, un amigo de toda la vida de la familia García Serrano. "Se presenta un día en mi casa para que saliera a correr con él. ¿Cómo voy a correr, si además no veo?", cuenta Jota, cuya primera experiencia fue salir a correr con una cuerda junto a Mario, después de que éste hubiera visto unos vídeos en Youtube. "Me santigüé y que sea lo que Dios quiera", recuerda.

"Fue una conexión buena y empezamos a correr como Dios manda", dice Mario Vicente. El caso es que Jota fue mejorando mes a mes, siendo cada vez más rápido. "Al sexto mes ya le dije: ‘Mira, tío, me estás machacando’", relata Mario, a quien Jota describe como "la definición con mayúsculas de generosidad y valentía".

"Maravillosa gestión del sufrimiento"

Jota cuenta con destacados logros en su carrera profesional: campeón de Europa de paratriatlón, campeón de España de paraduatlón en Soria 2019 y subcampeón de la Serie Mundial de paratriatlón en Yokohama (Japón), el pasado mes de mayo, en la categoría PTVI, entre otros éxitos. Muchos de ellos se pueden repasar en su cuenta oficial de Instagram: @jotablindgame.

"El deporte es el cimiento de mi vida. El mayor logro es verme viviendo del triatlón y practicando triatlón después de quedarme ciego (...) Esto es imposible sin la gente que me acompaña", cuenta Jota antes de dar paso al testimonio de Ignacio Jiménez sobre su pupilo. Jota García es "un triatleta súper completo con una capacidad de gestión del sufrimiento maravillosa", explica el entrenador, visiblemente emocionado, acerca del deportista madrileño. "Hemos vivido una historia de la nada, de Buitrago de Lozoya a estar a punto de luchar por una medalla en los Juegos Olímpicos", añade. "Nacho me ha enseñado a abrazar el deporte de alto rendimiento, a confiar en mí, a ser muy disciplinado... a estar donde estoy", dice, por su parte, el madrileño sobre su entrenador.

Además, Jota también tiene bellas palabras en el vídeo de #MejorConectados para su guía de entrenamientos, Luis Molina Ruiz. "Luisito es un chaval de 24 años que es fundamental, el pegamento del equipo", dice el paratriatleta sobre su guía, que no duda en devolverle los elogios. "Él me aporta mucho más a mí de lo que yo le aporto a él. Nos hacemos de psicólogo mutuamente. Al final pasamos muchas horas juntos todos los días. Como compañeros, como deportistas y sobre todo como amigos", añade Luis.

"Sin ellos no soy absolutamente nada. Ahora Jota está donde está gracias a la conexión que tengo con cada uno de ellos. Es de lo que más orgulloso me puedo sentir", apunta Jota García en el vídeo ‘Apoyarse en los demás para superar las adversidades’, una bella historia de superación y amistad. De romper barreras y encontrar fuerzas cuando todo parece estar en nuestra contra.

¿Qué es #MejorConectados?

#MejorConectados es la plataforma de Telefónica que pretende dar visibilidad a la importancia de la conexión humana y los apoyos para que todas las personas se sientan capaces de lograr sus sueños. Bajo la verdad universal 'cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles', se espera que la plataforma tenga un gran crecimiento gracias a las historias que los propios usuarios vuelquen en ella.

Desde la página web mejorconectados.com y los canales de Telefónica se podrá acceder a cuatro apartados que ensalzan y motivan a través de la conexión de talentos: ‘Aprende con Expertos’, 'Historias increíbles', 'Vive experiencias' y 'Comparte tu historia'.

