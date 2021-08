El nadador español con discapacidad física Óscar Salguero fue el protagonista de la única alegría de la jornada de este jueves en la piscina en los Juegos Paralímpicos de Tokio tras conquistar la medalla de plata en la prueba de los 100 metros braza SB8, el cuarto metal a España en la cita de la capital japonesa.

Después de tener otra matinal bastante fructífero en forma de clasificaciones para las finales, con siete a nivel individual y la del relevo mixto 4x50 libre, la tarde en el Centro Acuático sólo dejó la alegría del catalán, que repitió metal cinco años después, aunque tuvo que bajar un peldaño.

Salguero sorprendió en Río de Janeiro cuando con tan sólo 18 años ganó la medalla de oro en los 100 braza SB8, pero en esta ocasión no pudo reeditar su corona, aunque su segunda posición es un resultado muy valioso después de un ciclo complicado.

El español llegaba a Tokio con la tercera mejor marca del año, un 1:10.19 que calcó en las series clasificatorias para meterse en la final como el segundo más rápido. Salguero defendió esa posición con firmeza, aunque no pudo inquietar al ruso Andrey Kalina, que ya le aventajaba en un segundo al paso por los primeros 50 y que se impuso con un crono de 1:07.94 por los 1:09.91 del catalán.

A partir de ahí no hubo más alegrías en la piscina, aunque puede contar como una de ellas el ver a la zaragozana Teresa Perales nadar su primera final, algo que se antojaba complicado para ella misma hace mes y medio. La laureada deportista se metió entre las mejores de los 100 libre S5 donde firmó una esperanzadora quinta plaza (1:23.31). "La verdad es que me encuentro mejor. Me lo he currado muchísimo y en algún momento llegué a soñar con un poco más, pero viendo de dónde venía, que hasta hace un mes no he podido nadar con dos brazos, he disfrutado mucho. Era vivir algo que me merecía", confesó la aragonesa.

Esta no fue la única final de Perales, que también pudo disputar la del relevo mixto 4x50 libres, que tras marcar el tercer mejor tiempo en las series, terminó en una positiva quinta posición con Toni Ponce, Marta Fernández y David Sánchez, con nuevo récord de España (2:25.66). "Este es un relevo realmente nuevo, hace poco que está en el calendario del CPI, pero hemos hecho mejor marca, récord de España y vemos que cada vez estamos más cerca de los primeros. Queremos seguir mejorando", apuntó Ponce.

Precisamente el barcelonés, plata el miércoles en los 200 libre S5, tuvo otra oportunidad de subir al podio en los 100 libre, pero esta vez fue sexto (1:13.47), con el joven Luis Huerta en la octava posición (1:17.97). Además, una de las veteranas del equipo, Sarai Gascón, que disputa sus cuartos Juegos, también alcanzó la final de los 100 braza SB9, finalizando en la quinta plaza (1:19.93). "Estoy muy contenta con mi debut. He empezado con los 100 braza que no es de mis pruebas principales, pero he realizado mi mejor marca personal y me da ánimos y fuerza de cara a mis pruebas principales", comentó la catalana.

Otra nadadora que repitió final este jueves fue Nuria Marquès, que nadó la de los 100 metros braza SB8, donde concluyó en quinto lugar (1:26.53). "Hace unos años no pensaba en nadar esta prueba en unos Juegos, así que imagina clasificarte para una final. Es el estilo que peor se me da, lo he mejorado mucho para los 200 estilos y me ha dado mucha confianza porque he tenido buenas sensaciones", subrayó.

Finalmente, la terna de finalistas la completó José Ramón Cantero en los 400 metros libres de la clase S4, en los que firmó el sexto puesto (4:57.25). "Ha sido un año muy complicado para todos, sobre todo ha sido muy difícil entrenar con regularidad y para mí el objetivo era estar en la final, lo hemos conseguido y estoy muy contento porque he dado todo lo que tenía", admitió.

Por otro lado, tampoco superaron sus respectivas series el andaluz Sebastián Rodríguez (noveno en los 100 libre S5), el madrileño Carlos Martínez (undécimo en los 100 braza SB8), el onubense David Sánchez (décimo en los 200 estilos SM6), la castellonense Ariadna Edo (undécima 100 espalda S13) y el jiennense Miguel Ángel Martínez Tajuelo (decimocuarto 100 libres S4).