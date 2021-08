El nadador guipuzcoano Íñigo Llopis y la burgalesa Marta Fernández han estrenado este viernes su palmarés paralímpico y ambos lo hicieron con una medalla de plata, en los 100 espalda S8 y los 50 mariposa S5, respectivamente, de los Juegos de Tokio. La natación ya suma cinco medallas, todas ellas de color plateado porque, de momento, el dorado se sigue resistiendo dentro de una competición de alto nivel. Volvió a haber varios finalistas, pero sólo Llopis y Fernández, los que parecían tener más opciones, pudieron añadir preseas.

El primero en lograrlo fue el de San Sebastián, de 22 años. Con 17, estuvo ya en Río de Janeiro (Brasil), donde fue cogiendo experiencia para afrontar un ciclo duro por el tema de las lesiones que ha sufrido, pero con la alegría de su primera medalla en unos Juegos. Para ello, tuvo que batirse duramente por sus rivales para el podio, a excepción del nadador estadounidense Robert Griswold, autor de un nuevo récord del mundo (1:02.55) que se hizo con la victoria con mucha autoridad.

El americano aventajó en más de cuatro segundos al español, que supo sacar partido a sus buenos segundos 50 metros para llevarse el segundo premio. Tercero tras el viraje, el vasco supo aguantar y apretar al final para ganarle el duelo al chino Fengqi Liu con un crono de 1:06.82, 27 centésimas mejor que el asiático.

La otra alegría de la jornada en el Centro Acuático de Tokio llevó el nombre de la prometedora Marta Fernández. A pesar de hacer su irrupción en unos Juegos ya con 26 años, la burgalesa, que logró su clasificación internacional para competir en este 2021, ya había despuntado en sus primeras competiciones y lo hizo en su estreno paralímpico. La castellano-leonesa demostró su nivel en los 50 mariposa S5, donde fue capaz de rebajar en tres segundos el récord del mundo de la clase S4 con el que llegaba a la capital japonesa, dejándolo en unos espectaculares 40.22, insuficientes ante la china Lu Dong (39.54), a la que estuvo cerca de alcanzar.

Por otro lado, en la final de los 100 espalda S12, María Delgado, nadadora con discapacidad visual, no pudo subir al podio y repetir lo logrado hace cinco años en Río cuando fue bronce. En esta ocasión, la aragonesa no se encontró cómoda desde el inicio y sólo pudo ser cuarta, con un tiempo de 1:12.83, que no le dejó nada satisfecha. "La medalla estaba muy difícil, pero sí esperaba un mejor tiempo y estar más cerca de la tercera. Me he encontrado mal toda la prueba, he salido mal y me costado bastante. No venía para hacer esto ni mucho menos, no hay excusas, hay que rendir el día 'D' y a la hora 'H' y no lo he hecho", lamentó la aragonesa, que también nadó la final de los 400 libre S13 donde fue sexta (4:46.88), una distancia donde también estuvo el navarro Iván Salguero, que concluyó en la séptima posición (4:21.56).

Por su parte, Michelle Alonso tomó contacto con la piscina del Centro Acuático en los 200 metros libres de la clase S14 (discapacidad intelectual) y que usa para prepararse para los 100 braza donde es la actual doble campeona. La tinerfeña se clasificó para la final y ahí fue octava con un crono de 2:19.67. "Me siento un poco cansada, la alergia va a mejor, pero a veces me cuesta un poco respirar. Me habría gustado bajar de 2:18, pero estoy contenta de conseguir un diploma, ahora a recuperarse y a esperar el 100 braza que es el domingo", señaló la tinerfeña.

Plata de Sergio Ibáñez en judo

Además, el judoca aragonés Sergio Ibáñez conquistó este viernes la medalla de plata en la categoría de -66 kilos de los Juegos Paralímpicos de Tokio, después de caer en la final ante el uzbeco Uchkun Kuranbaev, número cuatro del mundo.

El deportista de Zaragoza, de 22 años y séptimo del ranking mundial, firmó un gran recorrido en el Nippon Budokan donde no acusó los nervios de su primera cita paralímpica y se plantó con mucha seguridad en la final de su peso, tras deshacerse de algunos de los mejores judocas del ranking mundial, a los que consiguió siempre llevar a su terreno.