Tras la gran jornada del sábado en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, en la que España consiguió la décima plaza en el medallero olímpico, no ha sido posible mantener esa dinámica en la madrugada del domingo. España se coloca en undécimo puesto con 17 medallas: 5 de oro, 9 de plata y 3 de bronce. En lo que va de jornada ya se ha conseguida una presea de cada metal.

Michelle Alonso, abanderada de España en Tokio junto a Ricardo Ten, no tiene rival en los 100 braza SB14 y vuelve a demostrar que es la reina en la piscina del Centro Acuático de Tokio. Lideró la prueba con sobrada ventaja de principio a fin y paró el crono en 1:12.02, nueva plusmarca mundial en la distancia y que rebaja la que ella misma había establecido. La tinerfeña se proclama campeona paralímpica por tercera vez tras los oros de Londres 2012 y Río 2016 en la misma prueba.

Es el primer oro español en la piscina en estos Juegos, tras 6 platas, y supone la medalla 16 para España. La canaria, con discapacidad intelectual, es una vistosa apasionada de Japón ya que cuando salió a la piscina se pudo ver como se inclinaba, a modo de saludo japonés, y también al abandonarla.

Por su parte, Sara Martínez, que en Río 2016 se quedó a sólo un centímetro del bronce en salto de longitud T12 (discapacidad visual), este domingo, un salto de 5.38 metros le ha servido para colgarse la plata paralímpica y sumar su primera medalla en Juegos: "En Río de Janeiro perdía la medalla porque competí mal y en Londres porque con la tabla de puntos me la 'robaron'. Ahora ya la tengo, que ya me tocaba, eran muchos años queriéndola", señaló Martínez tras la prueba

"Me lo he tomado con bastante calma y no tengo una sensación de agobio, he estado bastante bien", afirmó. Además, la saltadora española no escondió que su salto ganador (5,38 metros) fue "bastante flojo". "Siempre pensaba que si me llevaba una medalla y era con mala marca me iba a saber mal, pero la verdad es que no, estoy contenta aunque no haya sido una buena marca", finalizó la madrileña.

Por último, la triatleta Eva Moral consiguió la decimoquinta presea para España, la tercera de bronce. Son los primeros Juegos para la española de 39 años, y el sábado consiguió tres medallas, con la de bronce de el domingo se convierten en 4 de las 6 pruebas posibles, confirmando el potencial del equipo, compuesto por siete deportistas, y las expectativas que había sobre él.