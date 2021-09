Teresa Perales agranda su leyenda y mantiene la racha de medallas en Tokio

Teresa Perales, orgullo español | Agencias

La plata de Teresa Perales, unida a otra igual de su compañera Nuria Marqués, mantuvo la racha positiva de la delegación española en la séptima jornada de competición de los Juegos Paralímpicos de Tokio, en los que con veinte preseas España es undécima en el medallero.

Perales, que ha acudido a los Juegos Paralímpicos de Tokio mermada por una lesión en el hombro izquierdo que se produjo en el Europeo de Madeira el pasado mes de mayo, conquistó la medalla de plata en los 50 metros espalda, clase S5.

La nadadora aragonesa, que hizo la plusmarca nacional en la distancia, accedió a la final con el cuarto mejor tiempo de las series de clasificación (44.54) y en la final mejoró notablemente ese registro para parar el crono en 43.02, solo por detrás de la china Dong Lu, que, con 37.18, estableció un nuevo récord del mundo.

"Las opciones que había era entrar en medalla pero una cosa es lo que he soñado y lo que he trabajado. Venía muy tocada del hombro. Lo estamos recolocando porque se coge con pinzas y me voy a operar una semana después de llegar a España. Esta medalla casi roza el milagro y la voluntad humana", confesó la nadadora al término de la prueba.

También en el Centro Acuático logró una plata la barcelonesa Nuria Marqués, pero en su caso la prueba de los 100 metros espalda, clase S9 de discapacitados físicos.

Marqués repitió el mismo resultado que consiguió en los Juegos de Río de Janeiro, en los que también conquistó la plata. En esta ocasión, la nadadora catalana paró el cronómetro en 1:10.26, solo superada por la estadounidense Hannah Aspden.

En la piscina también lograron diploma Toni Ponce, David Sánchez Sierra y el relevo 4x100 masculino.

Doblete de Susana

La gallega Susana Rodríguez, que hace dos días se convirtió en campeona paralímpica de triatlón con Sara Loehr de guía, no pudo volver al podium para hacer doblete en atletismo. Finalizó quinta en los 1.500 metros, clase T11 de discapacitados visuales, junto a su guía Celso Comesaña.

El desgaste acumulado, el calor sofocante que hizo en el estadio de Tokio y una preparación más específica para la prueba de 1.500 metros impidieron el doblete de Susana, que se marcha "satisfecha" con su diploma.

El hispano-dominicano Deliber Rodríguez se metió con solvencia en la final de 400 metros lisos como primero de su serie y buscará una medalla en Tokio.

Álvaro del Amo, en lanzamiento de peso, clase F11 de discapacitados visuales, finalizó séptimo la final, mientras que Izaskun Oses y Sara Martínez, en 400 metros T12, se quedaron fuera de las medallas al no pasar de ronda.

Fútbol y tenis

La selección española de fútbol-5 ciegos, que ganó en su estreno a Tailandia, perdió el segundo partido de la fase de grupos ante Argentina con dos goles de Maximiliano Espinillo en la primera parte.

En los otros partidos China ganó a Francia (1-0), Brasil a Japón (4-0) y Marruecos a Tailandia (0-2).

En tenis en silla de ruedas, el madrileño Daniel Caverzaschi jugará los cuartos de final al vencer 6-3 y 6-4 al belga Joachim Gerard, número tres del ránking mundial, y se asegura un diploma.

Peor suerte corrió el gallego Martín de la Puente, que cayó en tercera ronda con el francés Stephane Houdet, número siete del mundo, por 6-3 y 6-0.