El renovado Manchester United, que no conocía la derrota está temporada, la experimentó por primera vez en el peor escenario posible, el primer partido de la UEFA Champions League ante el Young Boys suizo. Cristiano Ronaldo adelantó a los ingleses pero acabaron perdiendo el partido en el minuto 95. Las críticas llovieron sobre el entrenador del United, Ole Gunnar Solskjaer, ya que, con el partido en tablas, decidió sustituir a Cristiano Ronaldo y a Bruno Fernandes.

Pero las palabras que más han dolido en casa de los ‘Diablos Rojos’ vienen precisamente de dentro, de un mítico jugador de la entidad, Rio Ferdinand, que para mas inri compartió vestuario durante 5 años con el técnico noruego. El ex central inglés afirmó que, tras el cambio, "Cristiano ocupó el puesto de entrenador desde el banquillo".

Las palabras de Ferdinand se refieren a un Cristiano que gritaba desde el área técnica del banquillo a sus compañeros, lo que fue interpretado por Rio como que el portugués estaba dando indicaciones técnicas. Solskjaer no ha tardado en responder al que fuera central de los ‘red devils’: "Rio, de nuevo, comenta cosas que realmente desconoce. Debería haber sido una tarjeta amarilla para Martins Pereira por derribar a Nemanja Matic. Tanto Bruno como Cristiano de repente saltaron y estuvieron junto a mí. Estuvieron allí por un breve momento y le gritaron al árbitro. Pero luego ambos se sentaron".

"Sabemos que solo se permite a un hombre de pie en el área técnica y ese soy yo o Carras (Michael Carrick), Mick (Phelan) o Kieran (McKenna). Fue sólo un impulso del momento, Pereira debería haber sido expulsado, así que no tengo ningún problema con que muestren algo de pasión y luego vuelvan a su sitio, esto es parte del fútbol. No es que Ronaldo estuviera entrenando a los jugadores, no", finalizó el entrenador noruego.