El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado en la mañana del miércoles que comparte el "sueño" de que la ciudad de Madrid sea sede de unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, considera que "no es prudente" lanzar una candidatura "sin consenso con el resto de administraciones ni complicidad con los madrileños".

"Todavía no se ha tomado la decisión de presentar formalmente la candidatura para 2036. Si varía, será sobre la unidad con el resto de instituciones y con la complicidad con el resto de madrileños. Sin haberlo testado creo que no es prudente lanzar formalmente la candidatura. En este momento no se ha tomado la decisión, porque hay que ser muy prudentes; debemos tener unas mínimas garantías de éxito", afirmó Almeida a los medios en su visita al zoo de Madrid.

El origen del debate olímpico en la ciudad de Madrid recala en las palabras de Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, quien afirmó este martes que la ciudad aspirará a ser la sede de los Juegos Olímpicos en 2036: "Sí, sí va a aspirar a organizar unos Juegos Olímpicos". Sin embargo, momentos después, fuentes de Alcaldía negaban "que Madrid esté en estos momentos aspirando a presentarse a los Juegos Olímpicos de 2036".

El alcalde apuntó este miércoles que "coincido con ella en que son un sueño y una aspiración que compartimos los madrileños" pero que "en estos momentos no hay una decisión tomada". Y es que Martínez-Almeida entiende que "no puede generar falsas expectativas o crear desilusión por las tres candidaturas fallidas". El edil apuesta por "armar un proyecto que sea sólido, y contar con la complicidad, antes de lanzarse a la aventura, de las administraciones, COI, y de los grupos municipales".

Aún no ha hablado con la vicealcaldesa, pero Almeida confía en que "como siempre" llegarán "a un acuerdo". "Si tenemos que tomar la decisión de optar a ello, lo haremos. El equipo de Gobierno actúa unido, y si perciben que no hay esa unidad, será muy difícil lanzar esa candidatura", ha finalizado.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha tardado en mostrar su respaldo al alcalde, y ha advertido de que una administración no puede "sembrar ilusiones" con los Juegos Olímpicos sin antes hablar con los actores implicados.

Así lo ha manifestado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Ejecutivo madrileño, Enrique Ossorio, después de que la vicealcaldesa de Madrid, afirmase que la ciudad aspirará a ser la sede de los Juegos Olímpicos en 2036: "Sin haberlo testado creo que no es prudente lanzar formalmente la candidatura", manifestó el primer edil.