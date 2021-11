Andrea Zanon cree que la actual crisis ayudará al Calcio italiano

Andrea Zanon | Libertad Digital

Durante los años 80 y 90, la Serie A (liga Italiana) era la liga de fútbol de referencia a nivel mundial. Tenía los mejores equipos, jugadores, entrenadores y con frecuencia ostentaba el récord mundial de transferencias.

Los equipos italianos eran excelentes competidores a nivel europeo. Entre 1952 y 1992, sólo hubo cuatro años en los que la Serie A no tuvo los jugadores más admirados y más caros. Sin embargo, según Andrea Zanon, en los últimos 20 años, el fútbol italiano ha perdido su brillo.

Esto es debido a la disminución de los ingresos, la corrupción y el aumento de costes para mantener las plantillas a altos niveles. Su glamour internacional continúa disminuyendo, y las finanzas insostenibles y prácticas obsoletas de los equipos han acabado con muchas de las estrellas, marcas y trofeos globales de esta liga.

El calcio italiano parece verse afectado por una falta general de innovación, finanzas diversificadas y liderazgo.

Un 40% de los equipos de la Serie A hoy tienen ingresos inferiores que hace 10 años. La Fiorentina, uno de los 7 mejores equipos en Italia en este momento, en 2020 generó sólo 72 millones de euros en ingresos, lo que es un 10% inferior de lo que facturaba hace 10 años.

La Serie A es ahora la liga No. 4 a nivel Europeo y la selección italiana ha caído al puesto 11 en el ranking de los 25 mejores equipo nacionales. A nivel de inversión, Andrea Zanon dice que es importante subrayar que en los últimos diez años, en Italia solo se han construido tres nuevos estadios, en comparación con 153 en Europa. Esto se debe principalmente a la falta de recursos financieros y también a prácticas regulatorias complicadas que complican mucho la construcción de obras nuevas.

Fondos soberanos y las inversiones en el Fútbol Europeo

El fútbol italiano ya no tiene los recursos económicos para competir con las ligas inglesas, españolas, francesas y alemanas. A diferencia de otros clubes europeos, los equipos de fútbol italianos no son dueños de sus estadios, y ya no tienen los productos, servicios e innovaciones necesarias para conseguir nuevos acuerdos televisivos.

En los últimos 20 años, Italia perdió en gran medida las olas de inversión internacional que han impulsado el fútbol europeo. Los oligarcas rusos (Chelsea), y los fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y de los Emiratos Árabes Unidos (Manchester City, PSG y Newcastle) han alterado por completo el panorama del fútbol europeo añadiendo capitales, innovación y liderazgo al sector.

Estos inversores, junto a los norteamericanos, podrían proporcionar a la liga italiana la administración y las capacidades financieras que tanto se necesitan para transformar el sector fútbol en Italia.

La pandemia ocasionada por el Covid y el consiguiente cierre de estadios llevaron a muchos clubes italianos al borde del colapso financiero. Esta situación, redujo aún más las valoraciones financieras de los equipos italianos, generando un interés fuerte hacia los grupos de capital privado (Private Equity Firms) de EE. UU.

El capital privado de Estados Unidos es una jugada maestra

La mayoría de los equipos de fútbol italiano están bastante infravalorados desde el punto de vista financiero debido a una combinación de mala gestión, un rendimiento financiero deficiente y falta de innovación.

Por esta razón, durante los últimos 3 a 5 años ha habido un crecimiento en el interés hacia estos equipos por parte de los fondos de capital privado de EE. UU. Estos inversores creen que una mejor gestión de los equipos y finanzas más eficientes pueden llevar al fútbol italiano a un nivel más competitivo y aumentar su valoración en los próximos 5 a 10 años.

Actualmente, de los 20 equipos de fútbol de la Serie A, 6 están controlados por inversores norteamericanos. Lo que hizo que estas adquisiciones fueran particularmente atractivas fue el bajo rendimiento general de estos equipos, su fuerte posicionamiento a nivel de marca y la posición general única del fútbol en Italia.

Estos patrocinios no solo mejorarán las finanzas de los respectivos clubes, sino que también podrían generar inversiones en empresas nacionales.

Este resumen de Forbes muestra el estado de la propiedad de los fondos americanos en el fútbol italiano:



Propietarios norteamericanos de equipos italianos. Fuente: Forbes

Innovación y big data

Los equipos italianos más importantes, como Juventus, AC Milan, Napoli, Inter, Lazio y Roma, deberían estar a la vanguardia de la aplicación de tecnología al fútbol.

Andrea Zanon señala también que en las últimas décadas, la ciencia de datos (big data analytics) se ha disparado en el fútbol, ​​con equipos de Alemania, España e Inglaterra, adoptando big data para ser más competitivos y tener las herramientas de vanguardia para capturar nuevos segmentos del mercado.

Clubes como el Borussia Dortmund de Alemania y el Brentford de la Premier League utilizan big data y algoritmos para mejorar el entrenamiento y el rendimiento de los jugadores, el análisis de los partidos e impulsar el reclutamiento de futuras estrellas. Otros están utilizando biohacking y neurociencia para maximizar la funcionalidad cerebral y garantizar un rendimiento sostenido de los jugadores.

La inversión de estos clubes en innovación, tecnología y datos inteligentes les ha permitido competir a un nivel más alto. Por lo contrario, las pruebas de nuevas tecnologías en el fútbol italiano apenas se han realizado, ya que los que mandan en el fútbol italiano siguen teniendo una mentalidad muy vieja y no saben cómo adaptarse a las condiciones actuales del mercado y a las nuevas tendencias tecnológicas.

Promover nueva forma de consumir digitalmente fútbol

Los aficionados al fútbol seguirán aumentando el consumo del deporte a través de Internet, sin tener que pasar por el cable, el satélite y la transmisión directa. Durante los cierres de COVID-19, muchos clubes europeos experimentaron con gran éxito la oferta de sus servicios de suscripción directa a sus aficionados.

Los clubes italianos deberían hacer lo mismo y buscar canales tecnológicos innovadores para vender sus productos, ya que la forma en que los aficionados consumen el fútbol está cambiando y evolucionando.

Además, con la posibilidad de ofrecer experiencias a través la realidad virtual y aumentada, los equipos italianos podrían lanzar plataformas de fútbol "metaverso" donde la realidad aumentada, los videojuegos, y el deporte pueden interactuar para crear experiencias digitales más avanzadas.

Esto ya es una realidad en Estados Unidos, y en Inglaterra. Varios equipos de fútbol de la UE están explorando la "tokenización de sus activos", lo que permitirá a sus aficionados invertir en sus equipos favoritos a través de criptomonedas, permitiendo que los usuarios se conviertan en accionistas. Estas son nuevas fuentes del negocio digital del fútbol, donde los equipos podrían crear nuevos ingresos, atrayendo nuevos espectadores digitales a un deporte que sigue siendo muy tradicionalista.

Invertir en el fútbol femenino

Si bien la mayoría de las personas aún no están muy familiarizadas con el fútbol femenino, todos deberían prestar atención, ya que finalmente representa una tendencia potente de negocio emergente. Esta tendencia está liderada por el fútbol femenino estadounidense y escandinavo.

Gracias al entusiasmo de este segmento del fútbol, varios equipos importantes, incluido el Real Madrid, finalmente establecieron un equipo femenino en 2020. En Italia, el fútbol femenino está creciendo mucho, y la Serie A femenina debería aprovechar este buen impulso, para capturar una pieza de este mercado emergente.

Italia tiene la infraestructura, la marca, y la experiencia futbolísticas para desempeñar un papel mucho más importante en el fútbol femenino internacional. Andrea Zanon considera que con mejor marketing e inversión, y un liderazgo nuevo, los equipos femeninos italianos podrían convertirse en una fuerza global y ayudar al fútbol italiano a volver a su glorioso pasado.

Consolidar la alianza con los Estados Unidos

El fútbol italiano necesita cultivar agresivamente su asociación con los Estados Unidos para atraer nuevos inversores, así como posicionarse como el mercado de referencia para todo lo que tenga que ver con el fútbol.

Este proceso abriría la Serie A a nuevas inversiones, desarrollo de productos e inyección de innovación. De igual manera, podría dar a la Serie A acceso a los empresarios con experiencias internacionales que tanto se necesitan en Italia, al tiempo que se promueve la innovación y el intercambio de jugadores entre los dos mercados.

Esto también beneficiaría a Italia, ya que EE. UU., junto con Canadá y México, se preparan para organizar la Copa Mundial de la FIFA en 2026.

El momento decisivo

El débil liderazgo de la Serie A y la escasez de inversiones han provocado la caída progresiva del fútbol italiano. Es hora de que la Serie A y sus clubes tomen riesgos y exploren estrategias nuevas para volver a ser competitivos.

La asociación con fondos de capital privado es un buen comienzo, ya que podría traer al fútbol italiano la inyección de capitales y estándares de gestión internacionales que necesita para desmantelar su gestión obsoleta, y cambiar la estructuras operativa y estrategias de inversión.

En última instancia, Zanon cree que la reciente crisis del fútbol italiano es la "tormenta perfecta" para adoptar nuevas tecnologías y llevarlo a niveles más competitivos e innovadores.

Es importante destacar, que "un nivel general de humildad en el liderazgo italiano ayudaría a resolver la situación, ya que mientras escribo estas opiniones, el equipo de fútbol nacional, corre el riesgo de no clasificarse para la Copa del Mundo de Qatar 2022 (esta sería la segunda copa consecutiva donde Italia no participa)". Italia debería aprender de España y el Reino Unido, que no han tenido miedo de revolucionar el sector, introduciendo líderes nuevos, invirtiendo en tecnología disruptiva, y haciendo muchos cambios positivos que les ha convertido en las ligas más competitivas del mundo.