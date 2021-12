Miguel Lamperti, leyenda y figura del pádel mundial. El argentino no necesita presentación ya que con 42 años sigue estando vigente al más alto nivel y mantiene intacta su ambición por levantar trofeos. Hambre, exigencia y ambición, siempre en la ecuación de Lamperti. Miguel ha pasado por la sede del Grupo Libertad Digital para una entrevista exclusiva con los periodistas Sergio Valentín y David Vinuesa en la que ha dejado titulares y novedades importantes para los amantes del pádel. El argentino acaba 2021 sin el premio de jugar el Estrella Damm Master Final, pero con la ambición de volver a ganar títulos en 2022. Cambiará de pareja y además tiene claro cuándo pondrá punto final a su carrera.

Pregunta: ¿Cómo valora el año 2021? ¿Satisfecho?

Respuesta: Sinceramente… a mí me gusta ganar y lo doy todo. Fue un 2020 complicado con la pandemia, estuve con Lucas, luego pareja nueva en otro momento, me agarró el covid… Termino el año en el puesto 18, pareja 9, me sentí bien, estuve competitivo, pero yo quería estar en el Masters. Esa es la realidad. Quería estar. Mi ilusión sigue siendo la misma, estar entre los mejores y ahí voy a seguir intentando ganar.

P: ¿Habrá algún cambio de cara a 2022? ¿Sigue con Miguel Yanguas o cambia de pareja?

R: Cambio. Cambio de pareja. Lo confirmo. Todavía no se puede decir quién es, se dirá después del Masters, pero hay cambio. Es complicado, porque tengo una gran amistad con Miguel, pero tengo un temperamento muy fuerte, él también y al final hemos preferido mantener la amistad antes de ‘matarnos’. Tengo mucha relación con él, me trata como un padre, mi mujer le trata también como a un hijo, pero yo con mi temperamento no le podía dar cosas que él podía pedirme. En el último momento había dudas y para estar así le dije que lo mejor era cambiar. Si no hay seguridad al 100% no podremos estar al 1000 por 1000. Si tú necesitas ser vos mismo y para ello necesitas buscar otro jugador, quizá más joven o que te permite ser vos mismo, no hay ningún problema. Lo decidimos en México.

P: Pero se les ha visto bien en pista, a nivel de juego…

R: Sí, no ha sido un tema de juego o un tema de pista. Jugábamos muy bien juntos, pero yo creo que él necesitaba decirme cosas dentro de la pista que no me decía por temas de respeto o por amistad y no conseguí que fuese él mismo en ese sentido. Es mejor mantener la relación fuera y cambiar dentro.

P: Estamos acostumbrados en este deporte, pero ¿por qué se dan tantos cambios últimamente en el mundo del pádel?

R: Si te fijas ahora hay más de 20 jugadores jóvenes que son auténticas bestias y luego estamos siete u ocho ‘viejitos’ que nos intentamos mantener ahí (risas). Son 20 años de diferencia chicos. Algunos podían ser mis hijos. Es difícil para todos y por eso prefiero dejar volar a los chicos y que sean ellos mismos. Si no estás al 1000 por 1000, mejor no estar.

P: ¿Tenemos Miguel Lamperti para rato o se marca una fecha de retirada?

R: Dos años más. Juego dos años y se acabó. Lo tengo decidido. A mí me gustaría retirarme bien. Si puedo, hacerlo bien. No me gustaría que siento que no pueda ganar y por eso irme. Quiero estar dentro de la pista en las mismas condiciones de poder ganar o poder perder. He renovado dos años más con Nox y me marco ese tiempo. Ahora te digo, si en 2023 me veo que estoy entre los mejores… pero no lo creo.

