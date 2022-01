El jugador más importante de la historia de la NFL está a pocos días de anunciar su retirada. Tom Brady no deja de alimentar los rumores, ahora a través del podcast Let'sGo! en el que participa semanalmente, donde afirmó que con la desgracia de Kobe Bryant entendió que "nadie es inmortal" y que todo tiene su tiempo para terminar

Justo en el segundo aniversario del fallecimiento de la estrella de la NBA, Tom Brady destacó que su prioridad ya no es el fútbol americano y sí sus hijos, a quienes quiere ver crecer sin poner en riesgo su integridad física cada fin de semana.

"Nunca sabemos qué pasará en el futuro, ahí está lo que pasó con Kobe Bryant, un gran amigo que en paz descanse. Crees que vivirás para siempre y no es así, crees que jugarás para siempre y no es así. Los días que me queden quiero que valgan la pena sea lo que sea que haga, quiero ver a mis hijos crecer, no queda más que disfrutar el momento que tienes", declaró el siete veces ganador del Super Bowl.

El ex de los patriots confiesa la razón por la que no está seguro de volver al césped la temporada que viene: "Con el paso de los años he aprendido que este deporte es muy importante para mí, me importa demasiado, pero ahora tengo hijos y ellos me necesitan más que el fútbol, mi esposa ha sido mi máximo soporte y sufre cada vez que me ve siendo golpeado. Ella se merece lo mejor de mí como esposo y compañero, mis hijos se merecen lo mejor de mí como padre y eso es lo que debo valorar".

Con 44 años, Brady comentó que primero debe analizar si está realmente comprometido con ponerse nuevamente el uniforme de los Tampa Bay Buccaneers: "No hay prisa, han pasado un par de días desde que terminó la temporada. Cada año me aseguro de ser capaz de entregar al equipo lo que demandan de mí, solo así decido regresar cada temporada porque ellos se merecen lo mejor que pueda dar", dijo el veterano que públicamente expuso que su meta era jugar hasta los 45 años.