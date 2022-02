Mike Yanguas para Libertad Digital: | Varlion

Los amantes del pádel tienen marcado a fuego el nombre y el apellido de uno de los jugadores que siendo ya presente sólido de este deporte tienen un futuro más que prometedor dentro del circuito profesional. Hablamos de Mike Yanguas, el joven jugador nacido en Motril, que apenas cuenta con 19 años y que ya ha formado pareja con estrellas del World Padel Tour como el mítico Miguel Lamperti.

Mike sigue escalando posiciones dentro del circuito y para ello, para seguir creciendo y para estar en lo más alto, Yanguas competirá este año junto a una nueva pareja, Coki Nieto. De esta nueva sociedad, de su pretemporada y de su futuro hablamos en exclusiva con Mike durante la presentación de la nueva gama de palas de la marca Varlion, patrocinador oficial del propio Yanguas. Libertad Digital pudo estar presente en el estreno de las nuevas Maxima Summum Prisma Radio y Bourne Summum Prisma Radio para charlar con el jugador andaluz y también con otra promesa del pádel femenino Noa Cánovas.

"Este año está siendo el año más duro a nivel de pretemporada. Estamos metiendo pesos que yo no conocía, por ejemplo. Entrenamos dos turnos al día. Pádel y físico por la mañana y por la tarde más pádel. Son muchas horas de físico, sobre todo para afrontar la temporada de la mejor manera posible. El pádel ha cambiado desde que algunos jugadores entraron al circuito y la velocidad de juego cambió y aumentó. Incluso los veteranos como Bela o Lamperti se están adaptando a esto. Los jugadores han evolucionado. Creo que viene muy bien para el espectáculo", comentó Mike durante la entrevista.

Por otro lado, Yanguas se marca como reto estar entre las seis mejores parejas de 2022 junto a Coki Nieto: "Me estoy encontrando muy bien con Coki. La verdad es que con todos mis compañeros me he llevado bien. Con Lamperti, por ejemplo, ya sabéis que somos muy amigos y que nos llevamos muy bien. Con Coki hay muy buena conexión, nos llevamos muy bien y la clave es lograr una buena asociación. Creo que nos depara un buen futuro juntos. Tocamos madera para que no haya lesiones y poder rendir al 100%. Creo que con Coki hago una gran pareja. Él tiene un gran físico y yo estoy creciendo también en eso a base de trabajo en pretemporada. Estoy convencido de que vamos a estar ahí arriba".

