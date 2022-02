Gómez-Raggio: "Me parece muy normal llamar hijo de... a Pedro Sánchez y Pablo Casado"

Gómez-Raggio: | Twitter

Como ya contamos hace unas semanas en Libertad Digital, la Federación Española de Remo está inmersa en una importante crisis de imagen que lleva latente varias décadas. Ahora, cuando la situación parecía normalizarse con el mandato de Asunción Loriente, única presidenta del deporte olímpico español en la actualidad, la situación se ha vuelto a descontrolar por la presencia de una moción de censura encabezada por un candidato que insultó gravemente a Pedro Sánchez y Pablo Casado a través de las redes sociales.

Hablamos de José Agustín Gómez-Raggio, un abogado malagueño que fue expulsado de Ciudadanos en 2015 y que llamó "hijo de puta" a Pedro Sánchez y Pablo Casado a través de su cuenta de Twitter. En Marca publicaron en el día de ayer una portada en la que se cuestionaban si una persona así podía ser presidente de una federación. El resultado de esto fue que la moción de censura no triunfase y Asunción Loriente sigue siendo la presidenta de la Federación Española de Remo.

Esa misma noche, presidenta y autor de la moción de censura pasaron por ‘El Partidazo’ de la Cadena Cope. La propia Loriente reconoció que lo ha pasado mal: "No es solo de un día, pero la primera la hemos pasado. Ahora hay que recuperar apoyos perdidos. No creo que me hayan querido echar por ser mujer, pero ha ayudado. No lo pienso durante el día a día, pero luego te vas dando cuenta de muchas cosas y hay mucho machismo".

El momento más surrealista fue cuando apareció al otro lado del teléfono Gómez-Raggio, que no dudó en volver a repetir que sus insultos por redes sociales le hacen sentir orgulloso pese a todo lo que se ha dicho en su contra.

"Los he escrito yo y soy muy feliz escribiéndolos. Las redes sociales son un espacio de libertad de expresión. Pretender que tengamos un tono exquisito... hay que ir con una piel más fuerte. Llamar hijo de puta a Pedro Sánchez o a Pablo Casado no es ningún tipo de delito. Si se hubiera sentido ofendido ya me habría demandado. Pedro Sánchez y el presidente del Gobierno son dos personas diferentes. Yo utilizo las redes sociales para lo que me apetece", sentenció el líder de la moción de censura que no ha salido adelante.