El Comité Olímpico Internacional (COI) ha anunciado este lunes que no habrá ceremonia de entrega de medallas en caso de que la patinadora rusa Kamila Valieva, de sólo 15 años, a la que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha permitido seguir compitiendo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 a pesar de su positivo por trimetazidina antes de la cita china, quede entre las tres primeras en la competición individual femenina de patinaje artístico.

"Si la señora Valieva termina entre las tres mejores competidoras en la prueba de patinaje individual femenino, no se llevará a cabo ninguna ceremonia floral ni ceremonia de medallas durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022", señaló el COI en un comunicado, recordando que su caso "aún no ha concluido".

Este lunes, el TAS denegó suspender provisionalmente, como solicitaban el Comité Olímpico Internacional (COI), la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la Unión Internacional de Patinaje (ISU), a la vigente campeona de Europa a pesar de que se conociese que había dado positivo en un test antidopaje antes de los Juegos.

Los tres organismos habían presentado alegaciones de urgencia a la decisión tomada el pasado 9 de febrero por la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA), que decidió levantar la sanción provisional de Valieva, que había dado positivo por trimetazidina en el Campeonato Ruso de Patinaje Artístico en el mes de diciembre, y le permitió participar en la cita china.

El fallo del TAS no es una decisión sobre si Valieva incumplió las normas antidopaje, sino que se limita a determinar si la patinadora puede ser suspendida provisionalmente o no durante los Juegos por su condición de "persona protegida" -como menor de edad- por el Código Mundial Antidopaje. El organismo entiende que echarla de la cita le puede causar "un daño irreparable", y resalta que la "notificación tardía" al COI de su sanción y el posterior levantamiento de esta "no es su culpa".

Además, el COI solicitó a la ISU que, "por razones de equidad", permita que haya una 25ª competidora en el programa libre de la prueba de patinaje artístico del 17 de febrero en caso de que Valieva se clasifique "entre las 24 primeras" en el programa corto del día 15.

Por otra parte, también confirmó que no se celebrará la ceremonia de entrega de medallas de la prueba por equipos de patinaje artístico, en la que Rusia logró el oro y en la que Valieva hizo historia al ser la primera mujer en firmar un salto cuádruple en unos Juegos. "En aras de la equidad, no sería apropiado celebrar la ceremonia (...) ya que incluiría a una deportista que tiene una muestra A", explicó.