Ray Zapata: "Mucha gente no sólo no esperaba mi medalla en Tokio, sino que tampoco la quería"

Nació en la República Dominicana, pero con diez años emigró con su madre a España, en concreto a la isla de Lanzarote. "Es más canario que los plátanos", dice de él alguien que lo conoce bien como es la atleta gallega Ana Peleteiro —de hecho, es la madrina de su hijas Olimpia—. Rayderley Miguel Zapata Santana, más conocido como Ray Zapata (​Santo Domingo, República Dominicana, 26 de mayo de 1993) hizo historia el 1 de agosto de 2021 al conquistar una histórica medalla de plata para la gimnasia española en los Juegos de Tokio 2020. Para ser precisos, en la prueba de suelo.

Zapata terminó en segundo lugar con una calificación de 14.933, exactamente los mismos puntos —hasta la milésima— que el ganador, el israelí Artem Dolgopyat. Sin embargo, siguiendo las reglas del desempate que rigen en la gimnasia, Dolgopyat quedó por encima gracias al mayor grado de dificultad de su ejercicio: 6.600 por 6.500 del español. Las medallas fueron un juego de sumas y restas: los dos gimnastas obtuvieron 8.433 en ejecución, pero al israelí le quitaron una décima por sacar un pie del tapiz. El resultado final fue idéntico para los dos, pero el oro se lo acabó colgando Dolgopyat.

La plata de Ray fue una medalla inesperada para el deporte español, pero incluso indeseada. Al menos así lo denuncia el propio Zapata, que este miércoles ha atendido a Libertad Digital tras haber asistido en Madrid a la presentación del Equipo Iberia Talento a bordo, la iniciativa de la aerolínea de la que el propio Ray forma parte junto a otros 11 deportistas que están ya inmersos en su preparación para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

"Mucha gente no sólo es que no la esperaba, sino que tampoco la quería. Por orgullo y por egoísmo", denuncia Zapata en una entrevista a este periódico, sin querer dar nombres. "Pero afortunadamente también hubo mucha gente que estaba apoyando y que hacía fuerza para que yo lo consiguiera. Doy las gracias a toda la gente que me ha apoyado en este recorrido", explica el gimnasta canario, que hace un llamamiento a todos los estamentos deportivos y a los aficionados para que "confíen en la gimnasia porque España tiene muy buenos gimnastas". "Sé que se cosecharán más éxitos, así que pido que nos impulsen a ser mejores cada día", reclama un Ray Zapata que se siente "súper orgulloso de representar a España". "Cuando gano una medalla también es para España, que es mi país", dice.

A Ray Zapata le vino "genial" que los Juegos Olímpicos de Tokio se retrasaran un año —se disputaron en verano de 2021 en vez de en 2020, como estaba previsto— por culpa de la pandemia del coronavirus, pues así "aproveché para operarme del tobillo izquierdo porque cada vez que caía me reventaba".

"Tengo que bajar de peso y ponerme en forma"

Ahora ha comenzado su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024 (26 de julio-11 de agosto), con "muchas ganas de empezar a competir ya mismo". "Llevo poco tiempo entrenando, tengo que bajar de peso y ponerme en forma", confiesa un Ray Zapata que se fija como primer objetivo llegar "a tope" a los próximos Mundiales de gimnasia artística que se disputarán este mismo año, del 28 de octubre al 6 de noviembre, en Liverpool (Inglaterra).

"Quiero empezar ya a pegarme al equipo para intentar estar entre los 24 mejores equipos del mundo, que nos dará paso al siguiente clasificatorio que son los 12 mejores equipos y así otorgarnos las plazas directas a los Juegos Olímpicos. Es un proceso largo, con muchos entrenamientos, muchas competiciones... será complicado, pero lo vamos a conseguir", destaca el gimnasta de origen dominicano.

En cualquier caso, Zapata destaca a LD que la gimnasia "es un deporte muy lesivo". "Siempre hay que contar con la lesiones, pero esperamos esquivarlas lo máximo posible para llegar a París en las mejores condiciones. Antes hay más competiciones por el camino: sabemos que el proceso será largo, pero trataremos de disfrutarlo lo máximo posible", apuntó Ray Zapata a este periódico.