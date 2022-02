La guerra de Ucrania golpea al deporte: ¿cuáles son las competiciones afectadas?

El mundo del deporte sigue con atención los acontecimientos que se están produciendo este jueves a causa del conflicto por la invasión de Rusia en Ucrania que ya han afectado a varias competiciones y pueden influir en otras muchas, al margen de las inevitables situaciones personales.

Federaciones y organismos internacionales monitorizan la situación desde que comenzó el conflicto y valoran las medidas que pueden llegar a tomar, siempre de acuerdo a la evolución del mismo y conforme a lo que determinen las distintas autoridades políticas.

Se suspende la Liga ucraniana

La primera competición en anunciar su suspensión ha sido la propia Liga ucraniana, después de varios días estudiando la posibilidad de parar, desde la intervención militar de Rusia en las provincias separatistas de Lugansk y Donetsk.

La situación generada en Ucrania ya obligó a aplazar el encuentro de la fase de clasificación para el Mundial de baloncesto 2023 que tenían que disputar Ucrania y España el próximo sábado. La selección que dirige Ainar Bagatskis se encuentra en Córdoba para jugar esta misma noche y ante el inicio de la invasión se encuentra "sin ánimos" y ha decidido suspender el habitual entrenamiento matinal del día de partido.

Final de Champions en San Petersburgo

La UEFA está muy pendiente de la evolución de los hechos, sobre todo teniendo en cuenta que San Petersburgo es la ciudad designada para albergar la final de la Liga de Campeones de la presente edición. Ya han comenzado a salir nombres de posibles alternativas y desde medios ingleses se apunta al estadio londinense de Wembley. Su Comité Ejecutivo tiene previsto reunirse el próximo 22 de marzo.

Las dos pasadas ediciones, el máximo organismo europeo ya ha tenido que modificar las sedes de partidos eliminatorios y de la final a causa de la pandemia. En la temporada 2019/20, en la que el título se iba a definir en Estambul, se disputaron a partido único los encuentros desde cuartos de final en Portugal y la final tuvo lugar en el estadio lisboeta de Da Luz con victoria del Bayern de Múnich sobre el PSG. Y en la campaña 2020/21, en la que de nuevo la final se iba a jugar en la ciudad turca, el título se lo jugaron el Chelsea, campeón, y el Manchester City, en el estadio Do Dragao de Oporto. También por la pandemia tuvo la UEFA que modificar el programa y escenarios de la Europa League 2019/20. Se jugaron en Alemania dos partidos de octavos, los cuartos, las semifinales y la final, en la que el Sevilla venció al Inter de Milán en Colonia.

La presente Champions ha ofrecido el primer gran gesto público de apoyo a Ucrania. Anoche, en Da Luz, Roman Yaremchuk, internacional ucraniano delantero del Benfica, marcó ante el Ajax en el partido de ida de octavos de final y mostró bajo la camiseta encarnada benfiquista otra en la que dejó ver el escudo de su país, el 'tridente ucraniano' símbolo de la república, y lo besó. Yaremchuk, según las normativas del organismo europeo. podría ser multado al estar prohibidos este tipo de gestos con vinculaciones políticas.

El también futbolista Ruslan Malinovskyi, jugador del Atalanta italiano, ha aprovechado sus redes sociales para expresar su preocupación por lo que se está viviendo en su país. Sobre un mapa del país con símbolos donde están produciéndose los ataques rusos, expresó: "Ucrania está siendo atacada ahora mismo. Por favor, ¡difunde la palabra y reza por nuestro país!".

Repesca europea para Qatar 2022

La FIFA, que hoy reúne a su Consejo, trabaja intensamente alrededor de la repesca europea de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Polonia ya ha preguntado oficialmente. Debe visitar a Rusia el próximo 24 de marzo en la semifinal de la ruta B. El ganador se enfrentará al vencedor del encuentro Suecia-República Checa. Ucrania tiene que visitar a Escocia en la ruta A y el que progrese se jugará una plaza ante el que lo haga del choque Gales-Austria.

Balonmano

Por otro lado, hace dos días la Federación Europa de Balonmano (EHF) ya tomó medidas sobre partidos de competiciones continentales ante el cariz que había tomado el conflicto. El organismo aseguró que no veía "actualmente ninguna opción de poder jugar partidos en Ucrania". Así, el encuentro entre el Motor ucraniano y el Barça, de la decimotercera jornada de la Liga de Campeones que debería jugarse el próximo 3 de marzo en la localidad de Zaporozhye, se trasladó a la ciudad eslovaca de Presov. Además, el encuentro entre el propio HC Motor y el París Saint Germain, que se tenía que haber jugado el pasado 17, también se trasladó a Presov el 1 de marzo.

Tampoco se disputará en territorio ucraniano el encuentro de la fase de clasificación para el Europeo femenino de este año que debía enfrentar el 2 de marzo en Zaporozhye a las selecciones de Ucrania y la República Checa, que se jugará el 4 de marzo en la ciudad checa de Olomuc. Igualmente la EHF se hará cargo de la organización de los encuentros de la primera ronda de la fase de clasificación para el Mundial masculino de Polonia y Suecia 2023 que enfrentará a mediados del próximo mes de marzo a las selecciones de Ucrania y Finlandia.

Euroliga de baloncesto

La Euroliga de baloncesto, con tres equipos en liza (Zenit San Petersburgo, CSKA Moscú y Unics Kazan), trabaja a toda velocidad. El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, manifestó que el equipo está tranquilo por el hecho de tener que viajar a Rusia para enfrentarse este viernes al Zenit de San Petersburgo, pues considera que si la Euroliga les obliga a viajar es que todo "debería estar bien", aunque está preocupado por la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia, igual que un Alex Abrines disconforme. El próximo 3 de marzo el Villeurbanne francés debe visitar al Unics y el 4 el Real Madrid al CSKA.

Fórmula 1

La Fórmula 1, mientras, parecía que tomaría cartas en el asunto de manera rápida, puesto que este mismo jueves, dejaban de estar a la venta las entradas para el GP de Rusia de finales de septiembre en la página web oficial de la competición. No obstante, durante la mañana del jueves han emitido un comunicado en referencia a la decisión, manteniéndola en 'stand by'. "La Fórmula 1 está viendo muy de cerca el muy fluido desarrollo (de la guerra) como muchos otros y en estos momentos no tiene más comentarios sobre la carrera programada para septiembre. Continuaremos monitorizando la situación muy de cerca", han zanjado.

Mientras, pilotos como el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin) y el holandés Max Verstappen (Red Bull) ya han anunciado su intención de no disputar el GP de Rusia.

Natación

La Federación Internacional de Natación (FINA) también está pendiente del conflicto. De momento no tiene prevista la retirada de los campeonatos mundiales de piscinas cortas en Kazán, tal y como aseguran desde la organización.

Españoles en Ucrania

Dentro de Ucrania obviamente la situación es más que difícil. El español Lluis Cortés, que llevó al Barça de fútbol femenino a obtener el histórico triplete la pasada temporada, es desde noviembre el técnico de la selección nacional femenina ucraniana. Según explicó a EFE se encuentra junto a su compañero Jordi Escura, preparador físico, en Kiev a la espera de poder salir del país.