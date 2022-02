Enfado de Juan Lebrón con los aficionados en Miami: "No voy a jugar hasta que se vayan"

La nueva temporada de World Padel Tour ha arrancado con un torneo inédito en la ciudad de Miami. El primer evento oficial del año ya nos ha brindado varias sorpresas como la eliminación de los aspirantes Paquito Navarro y Martín Di Nenno o la de los números uno Juan Lebrón y Alejandro Galán, que cayeron ante Lucas Campagnolo y Javi Garrido en un partido de octavos de final con tensión adicional.

Empatados a sets y con un 3-2 a favor de Campagnolo y Garrido en la manga definitiva, el partido se vio interrumpido tras un remate de Lebrón que acabó estrellándose en el cristal. Lo que provocó que la grada arrancara con ciertos comentarios desafortunados hacia el jugador del Puerto de Santamaría.

La pareja española paró el partido, Lebrón salió de la pista e increpó el comportamiento de la grada. Tal fue la tensión que el propio jugador gaditano le comunicaba a Fco Javier Rodríguez, jefe de árbitros del World Padel Tour, que no iba a continuar el partido hasta que no se fuesen los aficionados que le estaban insultando y faltando al respeto.

Gracias a la retransmisión por WorldPadelTourTV pudimos conocer que esa parte de los aficionados eran conocidos de Javi Garrido. Evidentemente, el ánimo de este sector de la grada iba para él, pero a su vez también realizaban algunos comentarios o gritos que eran evidencias claras de falta de respeto hacia Lebrón.

Para calmar las aguas y como solución para poder continuar con el partido se incrementó la seguridad en esa zona del público para tratar de lidiar con esos espectadores que estaban increpando al jugador.

Declaraciones de Lebrón tras el partido

Una vez terminado el partido y eliminado de la primera prueba de la temporada, Juan Lebrón publicó unas palabras sobre lo sucedido, criticando algunas acciones de la propia organización de World Padel Tour:

"Quiero que sepan que esto que hoy ha pasado son cosas que no pueden ocurrir si queremos que esto sea profesional: Las faltas de respeto de amigos del rival, hasta el punto que su propio compañero nos ha pedido disculpas a mi compañero y a mí. Se les ha dicho que animen con respeto y lo han seguido haciendo de la misma manera.

No sé hasta donde quieren llegar con todo esto pero si nos siguen faltando el respeto así y no lo cortan, significa que no quieren cuidar a sus propios jugadores, algo que viene ocurriendo desde hace algún tiempo.

No me pienso callar y quiero denunciar que es lamentable que a un jugador al que se le dio la oportunidad de jugar este torneo con una Wildcard, se ha dirigido con faltas de respeto hacia a mí y a hacia Galán, y eso no lo voy a tolerar. Porque si WPT no toma medidas las tendremos que tomar nosotros y lo vuelvo a repetir, WPT no está cuidando a los jugadores como se merecen.

Antes de jugar mi partido me dicen que van a jugar en la pista central 20’ una exhibición donde al final se ha tardado 50’. La verdad que el torneo deja mucho que desear porque por mucho que estemos en Miami, vemos cada día a gente borracha en la grada, la música sonando desde el vip mientras jugamos, nos tenemos que cambiar en un vestuario, que no sé si llamarlo vestuario, donde no hay ni espacio para cambiarse, un lugar portátil, es algo brutal lo que estamos viviendo los jugadores PROFESIONALES.

Esa es la verdad, podría seguir diciendo cosas pero seguramente siga igual todo esto, porque no vemos ninguna solución. Con todo ello quería dar las gracias a toda esa gente que nos estuvo apoyando durante el partido y entendió que lo que estaba ocurriendo no era bueno para el pádel, gracias de corazón".