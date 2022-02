El infierno de Gervasio Deferr: "Me levantaba con sangre y no sabía si me había peleado"

Gervasio Deferr es historia viva del deporte español. El ganador de dos oros olímpicos en salto de potro (Sydney 2000 / Atenas 2004) y una plata en suelo (Pekín 2008) pasó por el programa de Jordi Évole en La Sexta y confesó sus problemas con las adicciones que le lastraron durante gran parte de su vida.

Una de los episodios más impactantes fue cuando reconoció que antes de su oro en Atenas se fue de borrachera la noche anterior.

Problemas tras la retirada

"Por fin podía hacer lo que quiera, yo no tendría que pasar doping. En ese momento fumo, salgo, bebo y pierdo el tiempo. Me quedo tres años en Madrid pensando si me retiro o no, pero cada día estoy desde las 15:00 en bares con amigos y con vida social. Era dormir por la mañana, comer y luego por la tarde otra vez. Hubo un momento que me di cuenta que llevaba seis años bebiendo todos los días. Seis o siete medianas y dos o tres cubatas. Sin nada que hacer ni objetivo, al final te envenena"

Paso por televisión

"Lo hice por dinero, aunque les dije que yo iba a ganar. Fue un cheque de 50.000 euros. ¿Cómo puede ser que yo tenga tres medallas olímpicas y me queden 15 años de hipoteca?"

Despertares complicados

"Había mañanas que me despertaba con sangre y no sabía si me había peleado. No sabía qué hacer y volvía a pasar, por mucho que me decía que no"

Borrachera antes del oro en Atenas

"No me acuerdo cómo me fui a dormir el día antes de la final en salto. El mismo día de la final de suelo, que fallo, salgo de la zona de competición y me pido una jarra de cerveza grande. En aquel momento, a mí todo lo demás me daba igual. No tenía resaca. Los nervios, la adrenalina, el lugar, la presión de la competición... estábamos muy entrenados. Yo me fui de Atenas con una medalla de oro y pensando que había fracasado. Absolutamente. No me importaba el salto, iba a por el suelo a demostrar que era el mejor"