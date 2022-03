Pavel Sivakov, el ciclista ruso que cambia de nacionalidad para competir como francés "Francia es donde crecí y me eduqué y donde me enamoré de ir en bicicleta, lo que me llevó a las carreras. Lo siento como mi hogar".

LD/Agencias 2022-03-04 Compartir

Enviar

Tuitear

Enviar

Pavel Sivakov. | Cordon Press El ciclista ruso Pavel Sivakov, del Team INEOS, competirá a partir de ahora como francés después de que la Unión Ciclista Internacional (UCI) haya aceptado el cambio de nacionalidad que solicitó y que pidió "acelerar" por la invasión de Rusia a Ucrania. "Este miércoles 2 de marzo de 2022, la UCI concedió oficialmente el cambio de nacionalidad de Pavel Sivakov de ruso a francés. Ambas federaciones de ciclismo han sido notificadas y esto ahora permite a Pavel correr bajo la bandera francesa en eventos nacionales, Mundiales y Juegos Olímpicos", señaló este viernes el INEOS en un comunicado. Sivakov recordó que nació en Italia, pero que se mudó a Francia cuando tenía "un año". "Francia es donde crecí y me eduqué y donde me enamoré de ir en bicicleta, lo que me llevó a las carreras. Lo siento como mi hogar. Hace tiempo que quería convertirme en ciudadano francés y había hecho la solicitud a la UCI, pero dado lo que está sucediendo en Ucrania en este momento, quería acelerar esto", subrayó. "Quiero agradecer a la UCI y al equipo INEOS Grenadiers por apoyarme en este proceso y ayudarme a hacerlo realidad. Tener ahora la oportunidad de competir como ciudadano francés en eventos internacionales me hace increíblemente feliz. Sería un sueño correr en París en los Juegos Olímpicos de 2024 para Francia y esto es algo que el equipo ha dicho que apoyaría por completo", añadió. El ciclista dejó claro que está "totalmente en contra de esta guerra" y que "todos" sus pensamientos "están con el pueblo ucraniano". "Como la mayoría de las personas en todo el mundo en este momento, espero la paz y el rápido fin del sufrimiento que está ocurriendo en Ucrania", sentenció. Hay que recordar que la UCI ha prohibido a todos los equipos rusos y bielorrusos participar en sus eventos, una medida que no afectaba a Sivakov, que podría haber corriendo como neutral porque está en un equipo internacional. Compartir

Enviar

Enviar

Flipear

Tuitear

Compartir

Menéalo

Pinear

Imprimir Enviar Temas Francia

Rusia En Deportes