'WoW 6', los peleadores de MMA luchan por la paz en Ucrania

Las artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) siguen ganando adeptos en España y una de la empresas que más apuestan por este deporte en nuestro país es WoW (The Way of Warrior, el ‘camino del guerrero’). Fundada en noviembre de 2019, pocos meses antes del comienzo de la pandemia, la compañía que dirige David Balarezo —simplemente Bala, como le llama la mayoría de la gente— promete hacer las delicias de los aficionados en su próximo evento, ‘WoW 6, Lucha por la paz’, que se celebrará el próximo sábado 21 de mayo en el Hotel Marriott Auditorium de Madrid.

Tras el éxito de público registrado en la velada anterior —celebrada el pasado 19 de febrero, también en la capital de España—, WoW promete emociones fuertes en su nueva cita que tendrá lugar en el Marriott Auditorium, un escenario único que ya ha acogido eventos como la Gala de los Premios Goya en seis ocasiones (2013-2018) o la Gala de los Premios de LaLiga (2013 y 2014).

Y es que en WoW precisan de un lugar con gran aforo ante la mayor demanda de público. "Buscamos dar un salto de calidad en todos los sentidos porque ‘WoW 6’ va a ser nuestro mayor evento hasta la fecha, el más importante y con el mejor fight card (cartel). Esperamos una alta demanda de público, duplicando al menos nuestro evento anterior porque la velada desde luego lo merece", explica David Balarezo en una entrevista a Libertad Digital realizada en Kiofu, el mítico gimnasio madrileño que él mismo regenta, pionero de las artes marciales en España desde el año 1969, y que está situado en el barrio de Pueblo Nuevo.

¿Qué podremos ver en ‘WoW 6’? Se trata de una velada de diez peleas de MMA, todas ellas en categoría masculina, de unas tres horas y media de duración (a partir de las 19:00 horas). El combate estrella será el que enfrentará al sevillano Enrique Wasabi Marín —el primer español que peleó en la UFC— con el tarraconense Alex Killer Quílez, aunque Balarezo también pone el foco en otras peleas. Entre ellas las que protagonizarán dos luchadores que se colgaron medalla en los Mundiales de MMA celebrados en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) y a los que Libertad Digital ya tuvo ocasión de entrevistar en su día como son Rafael Leprechaun Calderón —en su debut profesional— y Juan el Chapo Izquierdo, que se enfrentarán al lituano Mantas Rimsa y al brasileño Weverton dos Santos, respectivamente.

La pelea estrella de WoW 6: Enrique 'Wasabi' Marín vs Alex 'Killer' Quílez.

"Todas las peleas son espectaculares, pero destaco esas tres y también la de David Matas contra Armando El cubano Bayos. Son peleas buenísimas de luchadores que no parten de cero. De hecho, tienen récords que ya quisieran muchos profesionales", dice el fundador y director ejecutivo (CEO) de WoW, destacando que el rodaje amateur de los peleadores es "importante" y que en la mayoría de casos deben tener "al menos 15 peleas" antes de dar el salto profesional.

Una vez más, los precios de las localidades son asequibles (en tres franjas, las más baratas a 29,90 euros) y la velada será emitida en streaming, con un precio de 10 euros.

Como reza su lema, ‘WoW 6’ será una "lucha por la paz", pues gran parte de los fondos recaudados irán destinados a la federación ucraniana de MMA. "Son amigos y queremos ayudarles. No queremos etiquetarnos en cuestiones políticas, sólo ayudar a los deportistas que han sufrido las consecuencias de esta guerra. No es contra Rusia, sino a favor de los deportistas ucranianos, para que puedan retomar su actividad lo antes posible", aclara Balarezo a este periódico.

Rafael 'Leprechaun' Calderón imparte unas clases de MMA a sus pupilos en el gimnasio Kiofu. | Guillermo Domínguez

Al igual que en ‘Wow 5’, la próxima velada de la compañía también contará con alguna que otra sorpresa más allá de las peleas. Así, las batallas de gallos —cara a cara entre raperos para determinar quién es el mejor en un ambiente de improvisación— también estarán presentes el 21 de mayo en el Marriott Auditorium: no en vano, la empresa Urban Roosters —"la UFC del rap", como la denomina Bala— es colaboradora de WoW.

"Será una velada muy interesante, una oportunidad única para los amantes de las MMA", recalca Balarezo. "Hay dos cosas que me llenan de satisfacción a nivel personal: el interés por el deporte está creciendo muchísimo, pero me honra que también está creciendo el interés por la compañía, ellos son fans de WoW porque saben que nuestros eventos son garantía de calidad", explica el CEO de WoW, destacando que, en el caso de los eventos que promueve, el atractivo va más allá del nicho de mercado.

"Las marcas y compañías habituales tienen un 80-20, pero en nuestros eventos puede ser un 33-33-33, y eso es un éxito. Va gente, por así decirlo, ‘normal’ que no son sólo los amigos del gimnasio y de los peleadores", destaca. "Lo que queremos es que la gente entienda que es un concepto nuevo de MMA, diferente. Es otro ambiente, otro formato, con mayor calidad... hay muchas cosas que mejorar, por supuesto, pero creo que vamos en el buen camino", dice un David Balarezo que ya piensa en los siguientes eventos, anunciando a este periódico el ‘Campeonato de España by WoW FC’, en coproducción con la Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas (FELODA), cuya fase final tendrá lugar el 25 de junio en el Palacio de Hielo de Madrid.