Lambán ve "gravísimas" las supuestas negociaciones de Alejandro Blanco con el independentismo

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considerado "gravísima" la información publicada por El Confidencial sobre unas supuestas negociaciones del presidente del COE, Alejandro Blanco, con el independentismo catalán, que dejan al organismo en una "situación comprometida y muy delicada", de "descrédito", y por las que "quien corresponda" deberá tomar medidas.

Lambán ha participado este viernes en un desayuno informativo organizado en Zaragoza por El Periódico de Aragón, en el que ha recordado que este jueves el secretario de Estado de Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, calificó de "barbaridad" que el propio Lambán relacionara al presidente del COE con el independentismo catalán respecto a los Juegos Olímpicos.

A la vista de lo que hoy se ha publicado, Lambán ha dicho que "se quedó corto". Se ha referido así el presidente aragonés a las investigaciones de la Guardia Civil publicadas por El Confidencial según las cuales Blanco habría negociado en secreto la candidatura conjunta de Cataluña y Aragón para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 con el expresidente de la Generalitat Artur Mas y con un alto cargo de los gobiernos de Quim Torra y Pere Aragonès que está imputado en varios procedimientos judiciales por delitos de corrupción.

El presidente de Aragón ha defendido de nuevo la posición que ha mantenido para la configuración de la candidatura con Cataluña, ya retirada, para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, "responsable y alineada con el interés de España que al final se impondrá" y que cree que a partir de estas informaciones "incluso con más rapidez".

"Me temo que en este momento ya no sólo es un problema mío o de Aragón, sino de este país", ha apuntado Lambán, quien no ha querido responder a si cree que Blanco debería dimitir.

Lambán ha agregado que al presidente de España, Pedro Sánchez, "no tiene nada que reprocharle". El presidente aragonés ha asegurado que está "muy satisfecho y orgulloso" por el apoyo "mayoritario" de los aragoneses a su postura, lo que le ha dado fuerza y le ha convencido de que estaba "en la buena dirección".

Y sobre los vídeos sobre las reuniones técnicas para el reparto de pruebas y disciplinas, ha incidido en que ha habido "una manipulación evidente" porque se han seleccionado unos en detrimento de otros "y eso es constitutivo de delitos y puede denunciarse", una decisión pendiente de tomar por parte de los técnicos y del propio Gobierno de Aragón.

Ha insistido en que los técnicos aragoneses pidieron que se celebrarán en la Comunidad pruebas de alpino y no se tuvo en cuenta esta petición, lo que demuestra que las cartas estaban "marcadas de antemano" y la decisión era "política" y estaba "acordada con anterioridad".

Lambán ha ahondado en que tras el verano, ya sosegados, se retomará el sueño olímpico de que los Pirineos alberguen unos Juegos de Invierno y se recuperará "el espíritu" y la "experiencia" de Jaca para una candidatura para 2034.