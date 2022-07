Philipsen vence en los Campos Elíseos y Vingegaard se consagra como rey del Tour

💚🤍💛 Boom! @WoutvanAert on the attack! He is followed by @TamauPogi and Jonas Vingegaard! 😂

💚🤍💛 A l'image de tout ce #TDF2022, des attaques fusent dés le départ ! @WoutvanAert attaque, suivi par @TamauPogi et Jonas Vingegaard ! 😂 pic.twitter.com/k4v69K4i5h