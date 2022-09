Davicillo Lahm dice adiós a los cuadriláteros: "Me iré por todo lo alto, como Marcelo del Real Madrid"

La plaza de toros de la localidad toledana de Borox acoge el próximo sábado, a partir de las 17:30 (apertura de puertas media hora antes), el Trofeo Internacional de la Península Ibérica, una velada que contará con cinco combates profesionales de alto nivel y otros ocho amateurs en clase A, compuesto por algunas de las figuras más pujantes del kickboxing y el muay thai a nivel nacional.

El plato fuerte de la noche será el combate que enfrentará al púgil vallecano Davicillo Lahm —cuyo nombre real es David Fernández Cano—, cinco veces campeón de España de kickboxing, con el también madrileño Francisco Fustel, una joven promesa del circuito.

Una pelea especial para Davicillo, también conocido como el rey del peso gallo, que dice adiós a los cuadriláteros a sus 40 años y después de dos décadas como luchador profesional. El vallecano, con más de 60 combates a sus espaldas y que regresó a la competición el pasado mes de febrero en Alovera (Guadalajara) con una victoria ante el joven Daniel Orden, se muestra muy emocionado ante su inminente adiós.

Davicillo Lahm (c), junto a su entrenador Manuel García Barrio (i) y el promotor Antonio Ricobaldi. | UGC

"Ya tengo 40 años, pero me noto muy bien físicamente", dice Lahm, en declaraciones a Libertad Digital, ante una pelea que tendrá un "sabor agridulce" para él. "No quieres ver que llega el momento de la retirada, pero ya está aquí. He hecho la preparación con gusto, disfrutando, pero me deja un sabor un poco amargo sabiendo que es la última vez que me preparo para pelear", apunta.

Davicillo se muestra convencido de la victoria contra Fustel, en un combate pactado en 57,5 kilos (peso gallo). "Estoy seguro de que voy a ganar, lo tengo clarísimo. Me voy a despedir como Marcelo del Real Madrid, con Champions y Liga, pero en mi caso con el título de la Peninsula Ibérica", dice entre risas el vallecano, que es reconocido seguidor madridista.

El pesaje

Un día antes de la velada, el viernes 23 de septiembre, se celebrarán la presentación y el pesaje en el edificio Gymage, junto a la Gran Vía madrileña y considerado el primer lifestyle resort de Madrid, de la mano de la promotora de deportes de contacto Unlimited Global Challengers (UGC).

El director ejecutivo (CEO) de esta promotora y mánager de Lahm, Antonio Ricobaldi, anuncia emociones fuertes de cara a la velada del sábado. "David y Francisco tienen un tremendo pique, seguro que vamos a ver un gran combate que, por supuesto, espero que gane mi peleador", señala.