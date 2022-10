Enric Mas sorprende a Pogacar y gana el Giro de Emilia

El ciclista español Enric Mas (Movistar) se ha impuesto este sábado en el Giro de Emilia 2022, de 198,7 kilómetros entre Carpi y San Luca, después de ganar el mano a mano en la ascensión final con el esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), mientras que Alejandro Valverde (Movistar) terminó en cuarta posición.

El balear, de 27 años, ofreció un recital en la última subida al santuario di San Luca; con dos grandes aceleraciones trató de dejar atrás al grupo de favoritos, donde rodaban el italiano Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), el colombiano Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost), Valverde y Pogacar.

Solo el doble campeón del Tour de Francia consiguió responder a su ritmo, pero a falta de dos kilómetros para meta Mas lanzó el ataque definitivo para conquistar, con un tiempo de 4:55:31, su segunda victoria con la escuadra telefónica. Pogacar terminó a segundo a 11 segundos y Pozzovivo completó el podio a 14.

Valverde, segundo el pasado jueves en la Coppa Agostoni, finalizó en cuarta posición, a 26 segundos del vencedor, en la carrera preparatoria para Il Lombardia, el 'monumento' donde el murciano se despedirá del ciclismo profesional.

Tras su triunfo, Mas reconoció que llegaba a las clásicas de otoño con buenas sensaciones. "He hecho unos cuantos entrenos buenos tras La Vuelta y sabía que llegaba bien. En la Coppa Agostoni pase muchísimo frío y no pude dar lo mejor de mí. Alejandro estaba ahí, luchó hasta el final, y hoy he podido rematar yo. Todo el mundo sabe quién es Tadej Pogacar; para mí es una gran satisfacción poder haber ganado en un ataque en que él estaba", indicó. "Ha sido un año difícil, porque a principio de temporada tuve bastantes caídas y la desconfianza me vino encima. Por suerte, despues del Tour hicimos un 'reset' bueno, y ahora, aquí estamos, bastante bien y con mucha confianza", añadió.

Ahora, el balear explicó que tratará de ayudar a Valverde en la cita del próximo 8 de octubre. "Lombardía son 60 kilómetros más, y sabemos que a Alejandro ese tipo de clásicas le vienen muy bien. Hoy era hoy; hemos podido conseguir la victoria, ahora viene Tre Valli y otras clásicas, donde esperemos poder luchar también, y Lombardía, que será el gran objetivo de este final de temporada", finalizó.