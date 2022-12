Diego García Carrera: "Muchas estrellas mundiales quieren competir en Madrid Marcha"

Diego García Carrera es un todoterreno. Además de un atleta de élite —ganó la medalla de bronce en la prueba de 20km marcha de los últimos Europeos de atletismo disputados en Múnich—, el madrileño es también el ideólogo y director deportivo de Madrid Marcha, evento de referencia de la especialidad que el 30 de abril de 2023 acogerá su segunda edición en la capital de España.

El evento, organizado por la empresa G2O Publisport y que cuenta con el patrocinio de LaLiga, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, nació "por la necesidad que muchos atletas vemos de mostrarle nuestro deporte a la gente". Así lo explica el propio Diego García Carrera, consciente de que "la marcha tiene muchas más posibilidades de las que se estaban aprovechando" hasta ahora.

Todo empezó a principios del año 2019, durante una Gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), en la que el atleta coincidió con Gerardo González, fundador y consejero delegado de G2O Publisport. "Le conté a Gerardo esta necesidad y él, que se encarga de todo tipo de eventos, me dijo que no sólo se podía hacer, sino que había que hacerlo", explica.

La élite de la marcha mundial

"Y así nació Madrid Marcha", relata García Carrera, recordando que el principal obstáculo que se encontraron para empezar con la prueba fue la pandemia del coronavirus. "Para poder hacer algo bien hay que apuntar muy alto porque, si no, luego no llegas. No queríamos hacer la carrera de cualquier manera, sino que desde el principio queríamos hacer del proyecto un espectáculo de masas", apunta.

La prueba, que celebró su primera edición el pasado 16 de mayo con la disputa de tres carreras —una de 3km en categorías sub-14 y sub-16, otra de 5km en sub-18 y sub-10 y la de 10km en categoría absoluta—, se desarrolla en un "escenario ideal" como es la Gran Vía madrileña, "el centro de una gran ciudad, delante de tantas miradas, que es algo que han agradecido los atletas, los patrocinadores y las autoridades".

"Para tratarse de una primera edición", explica García Carrera, "puede decirse que fue prácticamente inmejorable porque la respuesta de los atletas fue muy positiva". "Todos entendieron la dimensión del proyecto: vinieron campeones mundiales y continentales, medallistas olímpicos… estuvieron aquí 80 de los mejores marchadores del mundo, 50 de ellos olímpicos, lo cual está muy bien", añade el director deportivo de Madrid Marcha, que también hace hincapié en que, de los 80 participantes, ocho lograron un total de 12 medallas entre los Mundiales de Eugene (Oregón, EEUU) y los Europeos de Múnich.

"No queremos que falte nadie"

En este sentido, García Carrera apunta los nombres de algunos mejores marchadores del mundo como el sueco Perseus Kärlstrom —ganador de la carrera absoluta de Madrid Marcha—, el italiano Massimo Stano, el alemán Christopher Linke o la peruana Kimberley García, campeona del mundo en 20 y 35km marcha. A nivel nacional, junto a García Carrera, también destacó la participación de Raquel González, que según el director deportivo de Madrid Marcha es "la mejor atleta española del año".

Y de cara a 2023, las expectativas son muy altas porque "muchas de las estrellas mundiales nos están preguntando por la segunda edición (30 de abril) para ponerla en su calendario y en su preparación deportiva", destaca García Carrera, que espera que esta prueba de Madrid Marcha "se parezca en la mayor medida posible a unos Juegos Olímpicos porque no queremos que falte nadie". Este sentido, el director deportivo de Madrid Marcha lamenta la ausencia en la edición de 2022 de destacados marchadores como los japoneses Koki Ikeda y Toshikazu Yamanishi, medallistas en los pasados JJOO de Tokio 2020 (plata y bronce en la prueba de 20km marcha, respectivamente), que "son de los pocos que se nos escaparon el año pasado".