'WoW 8', el mayor evento de las MMA en España que "marca varios hitos"

El Palacio de Vistalegre de Madrid acogerá el próximo sábado 4 de marzo, a partir de las 19:00 horas, el evento ‘WoW 8’, la octava edición de las veladas profesionales de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés), organizada por la promotora Way of Warrior (WoW) y que reunirá a los mejores luchadores profesionales del panorama nacional.

Lo cierto es que los deportes de contacto y las MMA (artes marciales mixtas, por sus siglas en inglés) siguen al alza en España. Y con ellos también WoW (The Way of Warrior, el ‘camino del guerrero’), una empresa que vio la luz a finales de 2019 y que ha tenido que sobrevivir a no pocas vicisitudes, entre ellas una pandemia del coronavirus.

Prueba de ello es la gran audiencia que reunirá el evento ‘WoW 8’, con una asistencia estimada de unos 3.000 espectadores que podrán disfrutar de un espectáculo único de artes marciales mixtas con presencia de artistas urbanos como Bnet, Bekaesh o Mr. Ego, junto a otros muchos VIP y celebrities.

"Se trata de un paso gigantesco para la compañía y para las MMA nacionales porque hasta ahora se han hecho muy pocos eventos de este calibre en España", apunta el director ejecutivo (CEO) de WoW, David Balarezo —también conocido como Bala—, en declaraciones a Libertad Digital.

"La ubicación es espectacular, en un gran recinto como Vistalegre, con la presencia de unas 3.000 personas", añade Balarezo, que destaca que ‘WoW 8’ "marca varios hitos" porque la velada será retransmitida en directo por LaLiga Sports TV (la OTT de LaLiga) y por Eurosport en diferido, con lo que "tendrá más notoriedad y visibilidad".

Además, el evento tendrá como patrocinador oficial la película Creed III, que se estrena este viernes —un día antes de la velada en el Palacio de Vistalegre—, gracias al acuerdo al que WoW ha llegado con Warner Bros España.

Un cartel de lujo

En cuanto al cartel, ‘WoW 8’ contará con una docena de enfrentamientos masculinos y femeninos, tanto de deportistas consagrados como de promesas del deporte a nivel nacional e internacional. Destaca la participación del primer luchador español en participar en la UFC, Enrique Wasabi Marín, o la del tres veces campeón de España y subcampeón de Europa, Álvaro Ucendo, que se enfrentará al campeón de España y subcampeón mundial, Juan El Chapo Izquierdo.

Cartel de la velada 'WoW 8', el sábado en el Palacio de Vistalegre. | WoW

"La pelea más esperada es la de Enrique Wasabi, pero el ‘combate del pueblo’ es el de Ucendo contra El Chapo Izquierdo, que son los dos mejores deportistas de España en su categoría. Es un combate que todo el mundo quiere ver, especialmente la afición madrileña, porque los dos son de Madrid", comenta David Balarezo al respecto.

WoW es la principal compañía de artes marciales mixtas en España que, con más de 15 eventos a sus espaldas, ha convertido esta disciplina en un evento para el disfrute del gran público, donde deporte y espectáculo se unen en una experiencia única.