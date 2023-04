Una ciclista recurre a una plataforma de contenidos para adultos para financiarse los Juegos Olímpicos

Alexandra Ianculescu es una deportista canadiense que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno en 2018, en la prueba de patinaje de velocidad, y hace unos años dio el salto al ciclismo con el NWVG-Uplus para intentar competir en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"En 2018 probé el ciclismo en pista por primera vez y me enamoré por completo, fue una combinación natural hecha en el cielo", relata.

A pesar de llevar una vida dedicada al deporte, con los ingresos que genera no podía llegar a fin de mes, por lo que hace dos años buscó una nueva fuente de ingresos: se abrió una cuenta en OnlyFans, una conocida plataforma de contenido para adultos, para vender sus imágenes y sus vídeos a cambio de una suscripción. "Hice una cuenta de OnlyFans en 2021… me está ayudando a sobrevivir, a pagar el alquiler y la comida y cubre las facturas de ciclismo y café", narra.

Fue un amigo quien le dio la idea a Alex. "Alguien sugirió ‘¿por qué no tienes una cuenta de OnlyFans y creas un detrás de escena de lo que haces? Y como publicas fotos en bikini de todos modos, en realidad puedes cobrar por eso’. Yo estaba como: ‘¿en serio, la gente paga por eso?’. Me gusta mi cuerpo. Quiero publicarlo de todos modos… así que dije, me daré un mes y veré cómo va. ¡Y fue una locura!", narra.

"Tengo paciencia. Planeo hacer esto durante mucho tiempo. No planeo establecerme y comprar una casa y tener hijos o perros en un corto plazo de tiempo", añade la canadiense, cuyo principal objetivo es competir en los JJOO de París 2024. "Voy a trabajar duro para llegar allí", dice.