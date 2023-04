Lucía Méndez vuelve a atacar al golf un día después de su "rectificación" sobre Jon Rahm

Después de protagonizar uno de los ridículos más espantosos que se recuerdan en la televisión pública, Lucía Méndez sigue empeñada en justificarse. Tras disculparse públicamente y a regañadientes después del tirón de orejas del Consejo de Informativos de TVE, la periodista ha vuelto a cargar contra el golf y denuncia una persecución contra su persona: "Queda claro el poder del mundo del golf para machacar a una periodista por un comentario desafortunado e intrascendente".

Méndez, que consideró que Jon Rahm, nacido en Vizcaya y de padres españoles, era "relativamente español" y que el golf, tercer deporte con más federados en nuestro país, era un deporte de elitistas, ha tirado de ironía para volver a menospreciar al golf: "Me disculpé. Y constato la influencia del golf en el Consejo de Informativos de TVE, que me ha condenado en público sin concederme el derecho a ser escuchada."

Queda claro el poder del mundo del golf para machacar a una periodista por un comentario desafortunado e intrascendente. Me disculpé. Y constato la influencia del golf en el Consejo de Informativos de TVE, que me ha condenado en público sin concederme el derecho a ser escuchada. — Lucía Méndez Prada (@LuciaMendezEM) April 14, 2023

Lucía Méndez cobra más de 10.000 euros trimestrales por sus servicios en TVE y su participación en las tertulias de La Hora de La 1 y La Noche en 24 horas, por lo que no sorprende que haya indignado a los españoles que se permita menospreciar el hito histórico de Rahm. El vasco, además de ser un deportista ejemplar, se convirtió el pasado domingo en el primer jugador europeo en ganar el US Open y el Masters de Augusta. "No es un triunfo que despierte ilusión", aseguró la periodista. Mientras la prensa nacional e internacional se hacía eco de una de las mayores gestas del golf europeo, en la televisión pública española preferían denigrar el golf y discutir la nacionalidad de Jon.

Llama la atención que uno de los periodistas que ha salido en defensa de Méndez sea Xabier Fortes. El tantas veces considerado sectario presentador de La Noche en 24h ha protagonizado varias polémicas en los últimos años, desde sus ataques a Vox o su compadreo con Pedro Sánchez en el ente público. "Todos los que interpretamos la actualidad en los medios de comunicación no siempre estamos acertados, yo el primero (...) Un error no puede invalidar toda una trayectoria profesional", ha comentado el gallego en su Twitter.