Javier Tebas: "La Ley del Deporte se redactó con prisa y no ha resuelto los conflictos"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, lamentó que la nueva Ley del Deporte "se redactó con prisa" y reiteró la "amenaza" del proyecto de la Superliga en la cuarta edición del ISDE Sports Convention (ISC), el congreso internacional organizado por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en colaboración con LaLiga, celebrado este viernes en el Palacio de Santoña de Madrid con un lleno histórico.

"La nueva Ley del Deporte se legisla en las últimas horas y se redactó con prisa. Vino a evitar conflictos históricos con la federación, pero no va a traer la paz y no ha resuelto los conflictos. El fútbol tiene retos importantes en el futuro porque estamos en un momento de destrucción de las competiciones", manifestó Javier Tebas.

Tebas dijo que la Superliga es "problema de futuro" y reiteró que la Premier League inglesa es una "competición a pérdidas" y lamentó que está "inflacionando" el mercado del fútbol. "No podemos seguir esta política de descontrol de gastos y ahora lo están investigando, pero llevamos años denunciándolo porque afecta a nuestros clubes", subrayó.

Al margen de Tebas, también intervinieron en el ISC 2023 la única mujer española del Comité Olímpico Internacional (COI), Marisol Casado, el jefe de agentes de la FIFA, Luis Villas-Boas, y los abogados Marcos Motta y Juan de Dios Crespo, entre otros. "Estoy al mismo nivel que Infantino. Gracias a las cuotas hemos roto el techo de cristal y ya tenemos a muchas mujeres en los Ejecutivos de las federaciones internacionales", reivindicó Casado.

Dirigido a altos representantes y directivos de empresas de derecho deportivo, directores de Marketing y Comunicación y, entre otros, estudiantes especializados en derecho deportivo, el ISC 2023 es el único congreso internacional promovido por una institución académica, el ISDE, y volvió a destacarse como la referencia mundial del sector jurídico-deportivo.

En esta nueva entrega del ISC 2023, que acogió la sede de la Cámara de Comercio, uno de los socios institucionales de ISDE, se analizaron asuntos clave para el presente y futuro del derecho y la industria del deporte como los Leading case del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), los retos sostenibles que afrontan los organizadores de eventos deportivos, el proceso de digitalización y los desafíos que ello conlleva en el deporte por representantes de ISDE, y el presente y futuro de las Ligas profesionales.

Asimismo, se habló de la presencia de la mujer en la dirección y gestión de las organizaciones deportivas, y de las implicaciones legales derivadas de la aprobación a finales del pasado año de la nueva Ley del Deporte, y el Reglamento de Agentes y el nuevo Código Deontológico de la FIFA.

En las siete mesas redondas programadas intervendrán igualmente ponentes como Antonio de Quesada (TAS); José Juan Pintó (Pintó); Kepa Larumbe (BDO); Luis Fernando Pamplona (NKPDN); Dev Kumar (Parmar Sports); Rodrigo Miranda (ISDI); Jaume Pons (LaLiga); y Javier Lozano y Beatriz Álvarez, presidentes de la LNFS y Liga F, respectivamente.

"El dinero está en los derechos de imagen. Lo importante en la carrera del futbolista no es el gran contrato multimillonario sino el primero", señaló el abogado brasileño Marcos Motta.

La titular del Área de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda, y el subdirector general de Promoción e Innovación Deportiva del Consejo Superior de Deportes (CSD), Aitor Canibe, expusieron su visión sobre los retos en la organización de eventos deportivos, y coincidieron en que la sostenibilidad ya es una "obligación" para optar a las subvenciones públicas en España y la Unión Europea (UE). "La sostenibilidad no es posible si nadie lo cree. Si no la definimos bien, ¿cómo vamos a aplicar políticas de sostenibilidad?", se cuestionó Miranda.

Asimismo, el magistrado Alberto Palomar, la abogada Irene Aguiar (Nebot/Páez abogados) y el portavoz de Deportes del PP en el Congreso, Javier Merino, diseccionaron la recién aprobada Ley del Deporte, que "no es la panacea". "No hay novedades reales en cuestiones clave como los deportistas trans. El deporte no puede mirar para otro lado", indicó Aguiar.

Organizado en la modalidad híbrida, presencial y vía streaming, el ISC 2023 se celebra en el año previo a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París, y completará el amplio calendario de eventos que convertirá a Madrid en el punto de referencia del deporte internacional junto a otros como el Mutua Madrid Open de tenis, el Open de España de golf, la Maratón de Madrid, el Mundial Masculino de Hockey Hielo y el Campeonato de Europa de Triatlón.

Fernando Llorente, Patricia García, Luis Figo y Tebas, Premios ISC

El CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig, el adjunto a la presidencia de LaLiga, Carlos del Campo; el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Ángel Asensio; y el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, inauguraron el congreso referente mundial sobre el derecho y la industria del deporte.

El CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig, destacó el "éxito de convocatoria" del ISC 2023, en el que intervinieron ponentes que representaban a los cinco continentes y siguieron por streaming en más de 30 países, y el "prestigio" de sus Premios, así como el escenario en el que se celebraron las mesas redondas.

"Este Palacio de Santoña hoy es el símbolo de la formación en la excelencia y valores humanos de ISDE, en el que se combina el pasado con las nuevas tecnologías que son clave para el abogado que formamos en ISDE", comentó.

Sánchez Puig presidió la ceremonia de entrega de los Premios ISC 2023, que recogieron el exfutbolista internacional del Athletic Club Fernando Llorente, a la Trayectoria Deportiva; la excapitana de la selección española de rugby a siete Patricia García, a la Mejor Deportista de Madrid; el Leyenda fue para el futbolista del FC Barcelona y Real Madrid, entre otros, Luis Figo, y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, a la Trayectoria Institucional, en el año en el que se cumplen diez años desde que es el máximo responsable del fútbol profesional en España.

En anteriores ediciones recibieron estos prestigiosos Premios ISC deportistas y directivos ilustres como el mejor baloncestista español de la historia, Pau Gasol; la futbolista del FC Barcelona Alexia Putellas, doble Balón de Oro; el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; el Ayuntamiento de Madrid; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; la tricampeona del mundo de boxeo, Joana Pastrana; el presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, y la ex campeona olímpica de bádminton Carolina Marín.

El IV ISDE Sports Convention contó con el patrocinio y la colaboración de LaLiga, Ayuntamiento de Madrid, Cámara de Comercio, Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, CEOE, Broseta, Cuatrecasas, Grupo Mahou-San Miguel, Fundación Sportium, BDO, Finetwork, AEDD, iTech Select y Synerjoy.